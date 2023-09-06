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الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

9/6/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وعناصر من الوحدات الخاصة التي حاصرت منزلا في محيط مسرح الحرية بالمخيم، في الوقت الذي اعتقلت فيه 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، بعد أن تسللت قوة خاصة إلى المخيم، حيث تم اكتشافها وتفعيل صافرات الإنذار والاشتباك معها، حيث داهمت شقة سكنية داخل عمارة على أطراف مخيم جنين ونشرت القناصة على سطحها، كما داهمت عدة منازل في محيط مسجد محمود طوالبة.

وتركزت العملية العسكرية للاحتلال بحسب شهود عيان، خلف مسرح الحرية، وفتح المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال التي تسللت للمخيم، واقتحمت أحد المنازل بحجة البحث عن أحد قادة المقاومة في مخيم جنين.

من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة. (بترا)



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