تصدر اسم الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة، حديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تردد معلومات مفادها بأنّ "مناصرة الذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ 2015، أي منذ أن كان في الـ13 من عمره، يفقد اليوم بصره ببطء وتظهر عليه أعراض انفصام الشخصية، وذلك بعد أن قضى عامين في السجن الإنفرادي".



تزامنًا مع ذلك، تستمر الحملات الإلكترونية الداعية لإطلاق سراحه بوسم #الحرية_لأحمد_مناصرة ، كما وتدعو منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية للإفراج الفوري عنه، وفيما يلي بعضاً من حملات رواد السوشال ميديا:













































أحمد مناصرة.. المولد والنشأة

ولد الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة يوم 22 يناير/كانون الثاني 2002 في بيت حنينا بالقدس المحتلة.



تجربة الاعتقال

اعتقل مناصرة بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بزعم أنه كان ينوي القيام بعملية طعن في القدس المحتلة.



في ذلك اليوم، كان أحمد يتجول برفقة صديقه الحميم وابن عمه في الوقت نفسه حسن مناصرة (15 عاما)، لكن فاجأتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والدعس ثم الضرب والاعتداء والإهانة من قبل قطعان المستوطنين.



إثر ذلك ارتقى حسن إلى ربه شهيدا، في حين نقل أحمد وهو بين الحياة والموت إلى المستشفى مكبل اليدين، حيث اعتقد الكثيرون أنه استشهد هو الآخر، لكنه ظهر لاحقا وهو حي. -وكالات



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