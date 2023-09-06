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انطلاق أعمال مؤتمر إيران والتوجّه شرقًا في الدوحة

9/6/2023 2:27:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أطلقت وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في 6 أيلول/ سبتمبر 2023، مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "إيران والتوجّه شرقًا" في الدوحة.
ويتضمّن المؤتمر، الذي يستمرّ يومين، دراساتٍ يقدّمها باحثون بارزون، تتناول جذور سياسة إيران في "التوجّه شرقًا" وتداعياتها والتحدّيات والفرص التي تتيحها، إضافة إلى تأثيرها في الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية. يُعقد المؤتمر، المُتاح للجمهور، حضوريًا ويُبثّ مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز العربي.
افتتح المؤتمر الدكتور مهران كامرافا، مدير وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي وأستاذ الشؤون الحكومية في جامعة جورجتاون في قطر. وسلّط، في كلمته الافتتاحية، الضوء على أهمية المؤتمر وانعقاده في الوقت المناسب، نظرًا إلى انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون بوصفها عضوًا كامل العضوية، ودعوتها مؤخرًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ما يستلزم النظر بدقّةٍ أكبر في سياسة إيران في التوجّه شرقًا. أما المحاضرة الرئيسة في المؤتمر فألقاها سيّد محمد كاظم سجاد بور، أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلاقات الدولية في طهران، بعنوان "إطار مفاهيمي لفهم تفاعل إيران مع الشرق"، ناقش فيها أسباب تمحور إيران نحو الشرق والتحديات والفرص التي تواجهها.
استعرضت الجلسة الأولى للمؤتمر، التي أدارها محمد حماس المصري، بعنوان "إيران وسياسة التوجّه شرقًا"، سياسة إيران في التوجّه شرقًا، فضلًا عن نهج الاتجاه شرقًا الذي تعتمده، والنشأة المحتملة لنظام عالمي جديد. في هذه الجلسة، ناقشت ديانا غاليفا، من جامعة أكسفورد، كيفية مواجهة إيران، من خلال تعاونها مع الصين وروسيا، في إطار سياستها الجديدة، "النظام العالمي الليبرالي"، وكيفية إمكان أن ينشأ نظام عالمي جديد نتيجة هذه التحالفات الجديدة. أما أوليفيا غلومبيتزا، من جامعة برشلونة المستقلة وجامعة كاتالونيا المفتوحة في برشلونة، فتطرّقت إلى السّبل التي تسعى من خلالها إيران إلى بناء الجسور مع جيرانها في الشرق، مثل العراق وباكستان. وناقشت بعض الطرائق الرئيسة التي تكمّل بها إيران سياستها الخارجية بسياسات رمزية، وتحاول بناء العلاقات وتعزيزها بالآخرين، على أساسٍ فكري ورؤية للعالم بمنظورٍ مشترك. وعرض كاظم هاشم نعمة، أستاذ في جامعة بغداد، مزايا سياسة إيران في التوجّه شرقًا والصعوبات التي تواجهها، مرجّحًا أن تستمرّ هذه السياسة في المستقبل المنظور. وأوضح أنّ نتائج هذه السياسة غير محسومة، إلّا أنها حاليًا الخيار الأنجع لتدبّر السياسة الخارجية الإيرانية.
تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر، التي أدارها مروان قبلان، بعنوان "سياسة إيران في التوجّه شرقًا والعالم العربي"، تأثير هذه السياسة في المنطقة العربية، بخاصة العراق ومصر. ناقش حارث حسن، من مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، الكيفية التي أصبح فيها "التطلّع شرقًا" جزءًا من النقاش السياسي والفكري في العراق، وكيفية أنه يتأثر بالسياسة الإيرانية. وشرح العقبات التي تعترض التطلّع شرقًا، وطبيعة المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية التي يتميز بها. وبحثت هدى رؤوف، أستاذة في جامعة الجيزة الجديدة، في الدوافع الإيرانية الداخلية لاتّباع سياسة دبلوماسية الجوار، والسياقات الإقليمية والدولية المحفّزة والمعوقة لها. وتناولت العلاقات المصرية - الإيرانية بوصفها أنموذجًا تسعى من خلاله إيران للاستفادة من الانفراج الإقليمي، والموقف المصري من هذه المساعي.
بدأت الجلسة الثالثة للمؤتمر التي تناولت العلاقات الإيرانية - الروسية، والتي أدارها نيكولاي خوزانوف، بورقة قدّمتها لي تشين سيم، أستاذة مساعدة في جامعة خليفة في الإمارات العربية المتحدة، عن العلاقات الاقتصادية الروسية - الإيرانية، ومدى مساهمة موسكو في توجّه إيران شرقًا. شرح عبد الرسول ديفسلار، من جامعة كاتوليكا ديل ساكرو في ميلانو، الكيفية التي ترى فيها المجمّعات الصناعية العسكرية الإيرانية روسيا، فقال إنّ قطاع الدفاع الإيراني ينظر إلى روسيا نظرة إيجابية إلى حدٍّ بعيد، وقد تحوّل إلى داعمٍ رئيسٍ لإنشاء شراكة أقوى مع موسكو. وأخيرًا، ناقش إريك لوب، من جامعة فلوريدا الدولية، ومظاهر كوروشده، من جامعة هوارد في واشنطن، أنّ الاحتجاجات المتكررة والعقوبات الاقتصادية والضغوط الأخرى داخل إيران وخارجها، دفعتها إلى المخاطرة على نحو أكبر لتحقيق أهدافها الجغرافية السياسية، ألا وهي الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في أوروبا الغربية والشرق الأوسط.
تُعقد جلسات اليوم الثاني، وهو الأخير، للمؤتمر يوم الخميس 7 أيلول/ سبتمبر 2023. ويشارك فيها خبراء في الشأن الإيراني سيتناولون علاقات إيران بالصين والهند وماليزيا وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز، ويناقشون مخاطر سياسة التوجّه شرقًا والتحدّيات التي تواجهها، وتأثيرها في الاقتصاد وقطاع الطاقة في إيران. إضافة إلى ذلك، يتضمّن اليوم الثاني مناقشات عن تأثير العقوبات في علاقات إيران التجارية بالدول الآسيوية الكبرى.



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