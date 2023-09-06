مرت ثمانية أعوام على العالم العربي، وهم يتابعون تطورات أخبار الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة، صاحب المقولة الشهيرة: "مش متذكر"، كمن يتابع مسلسلا مأساويا طويلا جداً، لم يش مخرجه حتى الآن عن أي تلميح لنهاية مبشرة أو منصفة بحق "البطل".



دخل الأسير مناصرة الشاشة والذاكرة العربية، منذ أن كان طفلاً في عمر ال 13 في العام 2015، عندما تعرض خلال تجوله في واحدة من أحياء القدس هو وصديقه لعملية دهس وضرب وإطلاق رصاص من قبل جش الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بدعوى أنه كان يخطط لعملية طعن، أسفرت الحادثة عن وفاة صديقه واعتقاله، وأسفرت عن دخول مناصرة مرحلة حياتية جديدة أجهضت طفولته، ونسفت بداية شبابه، وحديثاً: أطاحت بصحته.



عاد هذا اليوم صاحب مقولة: "مش متذكر" لمشهد الأخبار العربية ليلقي معاناة جديدة أضيفت على مسلسل تنكيله، وهي وبحسب ما تداولته وسائل إعلام فلسطينية إصابته بفقدان تدريجي للبصر مع ظهور أعراض إصابته بانفصام شخصية، وذلك من جراء مرور عامين على سجنه في عزل انفرادي ومنعه من التعرض لأشعة الشمس من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي من الواضح أن تبعاتها بدأت تنهش حالته الصحية والنفسية.



ووفق تصريح لوالد مناصرة لوسائل إعلام فلسطينية ومنظمات دولية تتابع قضيته أفاد بأن ابنه: "يتعرض لأبشع الظروف الصحية والنفسية وممنوع من رؤية الشمس"، وكشف عن تخوفه بالتطورات غير المطمئنة لحالة ولده، الذي يعاني منذ ثمانية أعوام لأبشع ظروف الاعتقال ومخالفتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي بدأت باعتقاله كطفل، ومرت على تعرضه لظروف تحقيق مهينة ومحطمة لكرامة الإنسان، وانتهاء بتهديد بصره وحالته النفسية.



دولياً، يعد اعتقال الأسير مناصرة منذ اللحظة الأولى مخالفة صريحة للقوانين الدولية وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل التي تنص مادتها ال 16 على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، وتنص أيضاً على أن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".



وبحسب تقارير مؤسسات الأسرى في فلسطين كهيئة شؤون الاسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2022 نحو مليون فلسطيني، أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين (ما دون سن الـ 18 وفقًا للقوانين الدولية).



واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى خلال العام 2022 نحو 882 طفلًا فلسطينيًا، منهم 654 طفلًا من القدس ويشكلون الغالبية العظمى ما نسبته 74,1% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال في العام 2022، وبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2022 نحو 150 طفلًا وطفلة في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا.



من يتصفح شريط الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، يشرد قليلاً ثم يستذكر صاحب عبارة: "مش متذكر" الأسير أحمد مناصرة، ويمر في عقله شريط أخبار يعود به إلى العام 2015، ويستحضر ذلك المشهد الذي حرق قلوب كثيرة لم يحص أحد عددها بعد، عندما كان مناصرة يرتعش من شدة الخوف وهو جالس في غرفة التحقيق، ويقسم ويحلف ويردد للمحقق: "مش متذكر.. والله مش متذكر".



أصبحت تلك العبارة شعاراً على لافتات في شوارع وعواصم عربية، ورسمت على جدران شوارع في القدس والضفة الغربية وغزة، كما طبعت على "تي شيرت"، ووضعت صورة شخصية لحسابات شعوب عربية على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما شاهدها أحمد مناصرة من قبل زائرين زاروه في المعتقل، أو من قبل محاميه، الذين أوشى لهم في آخر جلسة له في المحكمة بأن أكثر من اشتاق إليه كما قال: "أهلي".



ربما وبعد انتشار خبر تدهور حالة مناصرة البصرية والنفسية أن تعود صورته وتحفز الذاكرة العربية لقصة هذا الطفل الذي بات شاباً متهالكاً، وتعود صوره من جديد لتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وجدران شوارع جديدة في فلسطين،، لكن هل يا ترى سيتمكن من أن يبصرها من جديد؟ أم ستحل عبارة: "مش قادر" بدلاً من "مش متذكر" في قاموس عبارات مناصرة؟

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