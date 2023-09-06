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ثاني كبرى مدن بريطانيا تعلن إفلاسها.. لهذا السبب

9/6/2023 2:27:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مدينة برمنغهام ، ثاني كبرى المدن في بريطانيا إفلاسها فعليًا، الثلاثاء، واوقفت جميع النفقات غير الضرورية بعد أن صدرت لها مطالبات بالمساواة في الأجور يصل مجموعها إلى 760 مليون جنيه إسترليني (956 مليون دولار).

وقدم مجلس مدينة برمنغهام، الذي يقدم الخدمات لأكثر من مليون شخص، إشعارًا بموجب المادة 114، الثلاثاء، لوقف جميع النفقات باستثناء الخدمات الأساسية، ذاكرا بتقرير الإشعار أن العجز نشأ بسبب صعوبات في دفع ما بين 650 مليون جنيه إسترليني (حوالي 816 مليون دولار) و760 مليون جنيه إسترليني (حوالي 954 مليون دولار) في مطالبات مساواة الأجور.

وتتوقع المدينة الآن أنها ستعاني من عجز قدره 87 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار) للسنة المالية 2023-24، نقلا عن موقع سي ان ان بالعربية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للصحفيين، الثلاثاء: "من الواضح أن المجالس المنتخبة محليًا هي التي تدير ميزانياتها الخاصة"، مضيفا أن الحكومة "تتعامل معهم بانتظام لتحقيق هذه الغاية، وأعربت عن قلقها بشأن ترتيبات إدارتهم وطلبت تأكيدات من رئيس المجلس بشأن الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب".



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