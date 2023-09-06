إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن في القدس المحتلة

إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن في القدس المحتلة
التاريخ
9/6/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قالت مصادر إعلامٍ عبرية إن ثلاثة مستوطنين على الأقل أصيبوا بعملية طعن قرب البلدة القديمة من القدس المحتلة، فيما اعتقل منفذ العملية بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار صوبه.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيليًا أصيب بجراح خطيرة في رقبته جراء العملية قرب باب الخليل، فيما لم تتضح إصابة الشخصين الآخرين أو حتى منفذ العملية.
وأعقب العملية استنفارٌ واسع لقوات الشرطة بحثًا عن منفذين محتملين آخرين، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ العملية يبلغ من العمر (17 عامًا). (وكالة صفا)
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