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إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن في القدس المحتلة

9/6/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصادر إعلامٍ عبرية إن ثلاثة مستوطنين على الأقل أصيبوا بعملية طعن قرب البلدة القديمة من القدس المحتلة، فيما اعتقل منفذ العملية بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار صوبه.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيليًا أصيب بجراح خطيرة في رقبته جراء العملية قرب باب الخليل، فيما لم تتضح إصابة الشخصين الآخرين أو حتى منفذ العملية.
وأعقب العملية استنفارٌ واسع لقوات الشرطة بحثًا عن منفذين محتملين آخرين، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ العملية يبلغ من العمر (17 عامًا). (وكالة صفا)



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