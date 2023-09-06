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سيدمر الحكم المحلي في إسرائيل

9/6/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: ميراف ارلوزوروف 6/9/2023

النضال المتقد لوزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد المجتمع العربي سيضر بشكل كبير بديمقراطية الحكم المحلي في إسرائيل. إذا تمت الموافقة على اقتراح سموتريتش فإنه لا توجد أي جدوى من إجراء انتخابات للسلطات المحلية بعد شهرين، لأن الحكم المحلي في إسرائيل سيفقد الاستقلالية.
سموتريتش يقوم بتسويق اقتراح قرار سيعطي الدولة الصلاحية لإفراغ سلطة محلية من المضمون، والتحكم بميزانيتها على أساس معلومات استخباراتية سرية. السلطة المحلية لا يمكنها رؤيتها، ومشكوك فيه أن بامكانها الاعتراض عليها والاستئناف ضدها. الاقتراح يعني أن الدولة يمكنها السيطرة على السلطات المحلية كما تشاء بذريعة أمنية مجهولة – هذه عملية تميز دول انظمة ظلامية وليست دولا ديمقراطية.
اقتراح سموتريتش يتم الترويج له في اطار النضال ضد السلطات المحلية العربية في إسرائيل، ورفضه تحويل 200 مليون شيكل إليها من أموال منح التوازن. هذا المبلغ مشمول في اطار الخطة الخمسية العربية (قرار حكومة بينيت – لبيد رقم 550) وفي ميزانية 2023، ووعدت به السلطات العربية. ورغم ذلك إلا أن سموتريتش قام بتجميد هذه الأموال بذريعة أن السلطات المحلية العربية مشوبة بالجريمة، لذلك لا يمكن تحويل الميزانيات بشكل مباشر إليها، إلا من خلال آلية تضمن أن لا تذهب هذه الأموال إلى منظمات الجريمة (آلية فوق السلطات المحلية).
سموتريتش استند إلى توصية طاقم مهني برئاسة مدير عام وزارة الداخلية السابق يئير هيرش، وهي عدم نقل الأموال المخصصة للتطوير إلى السلطات العربية، وإدارة أموال المناقصات لصالحها بواسطة شركات خارجية. مع ذلك، هيرش اقتصر توصيته فقط على أموال المناقصات وليس على الميزانيات الجارية. على أي حال توصية هيرش لم تتبلور. وزارة الداخلية برئاسة الوزير موشيه اربيل لم تنجح في تشكيل آلية فوق السلطات المحلية يمكنها القيام بهذا الدور.
مشكلة مربعة
رغم توصية وزارة الداخلية بتحرير الميزانيات للسلطات المحلية العربية إلا أن سموتريتش صمم على تجميد الميزانيات. وحتى أنه قام باختراع آلية جديدة فوق السلطات – آلية الاشارة الضوئية. حسب اقتراحه فإن السلطات المحلية العربية ستصنف حسب مستوى تعرضها للجريمة: السلطات الحمراء وهي السلطات الملوثة بالجريمة؛ السلطات الصفراء وهي السلطات التي يوجد شك باختراق منظمات الجريمة لها؛ السلطات الخضراء وهي السلطات المعروف بأنها سلطات طاهرة من الجريمة. السلطات الحمراء لن تحصل على الميزانيات من الدولة، بل الدولة هي التي ستقوم بإدارة ميزانياتها بدلا منها.
المشكلة في اقتراح سموتريتش هي مشكلة مربعة. أولا، اختراعه الأبداعي لا يعتبر إبداعيا بالكامل. اقتراح الاشارة الضوئية تم فحصه من قبل طاقم هيرش وتم استبعاده بعد أن اعترفت الشرطة بأنه لا توجد لها القدرة على تمييز السلطات المشبوهة عن السلطات غير المشبوهة. ثانيا، الاقتراح طرح اسئلة ديمقراطية ثقيلة الوزن – حرمان السلطة المحلية من الاستقلالية استنادا الى معلومات استخبارية سرية للشرطة. ثالثا، من ناحية قانونية لا يمكن تطبيق آلية الاشارة الضوئية فقط على السلطات العربية. لا يمكن حرمان السلطات المحلية العربية من الصلاحيات الادارية، وفي نفس الوقت تمكين سلطات محلية يهودية مشوبة ايضا بالفساد من التصرف بدون أي ازعاج.
رابعا، لا توجد أي فائدة من اقتطاع مئات ملايين الشواقل من ميزانيات السلطات المحلية في ظل نموذج الاشارة الضوئية، في الوقت الذي فيه هذه السلطات تدير مليارات الشواقل من الميزانيات الجارية وميزانيات التطوير، بما في ذلك مداخيل ذاتية (الأرنونا).
هل هذه عملية مساواتية؟ لكن معظم المشكلات في اقتراح سموتريتش لم تثنه. بالعكس، من أجل حل بعض المشكلات فإنه اختار الذهاب مع الحل الإشكالي الذي اقترحه حتى النهاية: اقتراح الاشارة الضوئية سيسري على جميع السلطات المحلية في إسرائيل، عربية ويهودية. أيضا الاقتراح سيسري على كل ميزانيات السلطات المحلية – جميع الميزانيات التي تحولها الدولة للسلطة المحلية، بما في ذلك ميزانية التعليم والرفاه. ربما يسري هذا الاقتراح أيضا على المداخيل الذاتية للسلطات المحلية.
حسب الاقتراح فإن السلطات المحلية ستقسم إلى ثلاثة مستويات حسب المعلومات الاستخباراتية لدى الشرطة والشاباك. وحسب ادعاء وزارة المالية فإن الشرطة قامت بتغيير تقديرها، وهي الآن تعتقد أنه يمكنها التمييز بين السلطات المشوبة بالجريمة وبين السلطات غير المشوبة بالجريمة. السلطة التي سيتم الإعلان عنها بأنها سلطة حمراء ستفقد كما يبدو السيطرة على كل ميزانيتها. الحديث يدور عن سحب الصلاحيات الإدارية من يد هذه السلطة وسيطرة الحكومة عليها.
لأن الأمر يتعلق بمعلومات استخبارية فإنه من غير الواضح إذا كانت السلطات الحمراء ستعرف لماذا تم تصنيفها هكذا، وإذا كانت ستعطى حق الاعتراض على ذلك. هذه الصلاحية ستمكن الدولة من المس بالديمقراطية المحلية من دون مبرر ومن دون حق للاعتراض.
السلطات الخضراء ستستمر في ادارة ميزانياتها كالعادة، لكن سيحظر عليها القيام بالدفع نقدا أو بواسطة الشيكات. كل دفعات السلطة المحلية ستتم من الآن فصاعدا بواسطة تحويلات بنكية رقمية. حتى الآن من غير الواضح ماذا سيكون تأثير ذلك على السلطات الصفراء. ربما هي ستواصل الحصول على الميزانيات في حسابات بنكية محددة، تضمن بأن تصل الأموال فقط للمشروع الذي خصصت له.
مبرر وزارة المالية هو أن هذه عملية مساواة تطبيق على جميع السلطات المحلية في إسرائيل وليس فقط على السلطات العربية. أيضا حسب أقوال وزارة المالية فإن هذه عملية تفضيل، تطبق فقط على سلطات في حالة خطر، في حين أن السلطات التي تتم ادارتها بشكل جيد ستواصل التمتع بكل صلاحياتها الإدارية. مع ذلك التفضيل في هذه العملية هو فقط في الحرمان، فقط يحرمون السلطات المحلية التي توجد في حالة خطر من الصلاحيات، في حين أن السلطات النظيفة لا تحصل على صلاحيات جديدة.
إضافة إلى ذلك فإن التفضيل يتم استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية لا يمكن الاعتراض عليها، لذلك، هذا يشكل مدخل لسوء الاستخدام والسيطرة الكاسحة للحكومة على الحكم المحلي في إسرائيل. هذا مدخل لتدمير الديمقراطية المحلية، والسلطات التي لا تكون الحكومة راضية عنها ستفقد حريتها. وحقيقة أن دافع سموتريتش لاتخاذ هذه الخطوة كان موجه ضد الحكم المحلي العربي فقط تعزز الخوف من المس المتعمد بالحرية الديمقراطية المحلية في إسرائيل. اضافة الى ذلك فان هذه الخطوة يتم تسويقها من قبل وزارة المالية، التي ليست لديها أي معرفة أو تجربة في ادارة الحكم المحلي في اسرائيل.
لقد كان لوزارة الداخلية اقتراحات مهنية لاستخدام آلية رقابة مهنية، التي ستستخدم استنادا الى معايير مدنية ومكشوفة. ولكن المستوى المهني في وزارة الداخلية تم ابعاده عن اتخاذ القرارات. هذا فقط يعزز التقدير بأن خطوة سموتريتش هي خطوة سياسية، التي تنوي الحكومة تحييد السلطات المحلية التي تريد الاضرار بها، عربية ويهودية. هذه خطوة من الخطوات المناهضة للديمقراطية والاكثر خطورة التي قامت بها حكومة نتنياهو حتى الآن.
وقد جاء من بتسلئيل سموتريتش أن "وزير المالية غير مستعد لقبول على موجة العنف المتصاعدة. وقد وضع لنفسه هدف وهو المس بالآلية التي تغذي أموال الخاوة ونشاطات الجهات العنيفة في السلطات المحلية. وزارة المالية تقوم ببناء اقتراح للحد من تحويل الاموال للجهات الاجرامية وللحماية. هذا الاقتراح سيكون بالطبع مرفق باستشارة قانونية وسيتم تحويله الى قرار للحكومة".



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