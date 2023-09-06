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عندما لا يصدق نتنياهو أحدا.. المصالحة ليس لها أهمية

9/6/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: رفيت هيخت 6/9/2023

منذ خروج الكنيست الى العطلة الصيفية حاولت جهات مختلفة في الائتلاف تقديم عدد من محاولات المصالحة كما يبدو في موضوع قوانين الانقلاب النظامي. مثل هذا الاقتراح تم ارساله الى المعسكر الرسمي قبل فترة قصيرة، وتضمن خطة تقريبا تشبه الخطة التي نشرت أول من أمس، فقط مع بند يغير تشكيلة لجنة تعيين القضاة. تلك "الخطة" تم استبعادها وبدلا منها تم طرح خطة معدلة نشرت أمس، وهذه ايضا ماتت.
من غير الضروري الأسف على تفويت مرير للفرصة، أو حتى تقديم رأي معين عن المضمون نفسه لأن كل الحدث، مثل سابقيه، ببساطة تنقصه الجدية. ومثلما حدث مع تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئيس الدولة اسحق هرتسوغ بعقد لجنة تعيين القضاة، ومثلما حدث عندما أعطى نتنياهو إشارات وكأنه يهتم بخطة المصالحة التي سوقها يئير لبيد قبل لحظة من الغاء ذريعة المعقولية، فهذا ما حدث ايضا في هذه المرة. مباراة كرة القدم مدتها 90 دقيقة، وفي النهاية بيبي يتدخل. هذا هو الحدث، هذا ما بقي في النهاية، وهذا لخصه بني غانتس مساء أمس في الخطاب الذي القاه والذي استهدف تحسين المواقع في معركة اتهامات عديمة الجدوى. الحقيقة هي أنه يصعب إيجاد أي عيوب في ادعاءات غانتس باستثناء استخدامه المبتذل لتعبير "حارقي المخازن".
في المعسكر الرسمي – يئير لبيد لم يشارك في هذه الخدعة – وافقوا على مبادئ الخطة "الدراماتيكية" من الاسبوع الماضي، التي لا يقل طولها عن "ورقة مكتوبة"، التي وردت في يوم الاحد. قبل تمكنهم من التفكير في كل الافعال التي يجب عليهم تنفيذها من أجل حماية انفسهم من اللدغ، وصل تسريب قتل الخطة. ففي مقر الرئيس وفي أجزاء من المعارضة التي تؤيد المصالحة يتهمون ياريف لفين باعمال التخريب. وزير العدل قال إنه لم يعرف أبدا عن الخطة. جهات في الائتلاف (في المعارضة ايضا) اتهمت مقر الرئيس بالثرثرة المبالغ فيها، التي أدت في الفترة الاخيرة الى انطلاق شائعات عن خطة مصالحة أحادية الجانب يقوم ببلورتها هرتسوغ ونتنياهو، والتي سيتم عرضها كحقيقة ثابتة امام المعارضة والائتلاف. على أي حال، مثلما في جولات سابقة، النتيجة متشابهة. "المشكلة"، تقول كل جهات المعارضة ومن بينها من تؤيد المصالحة وحتى الجهات المتطرفة جدا، هي أنه "لا يمكن الوثوق بنتنياهو".
للمفارقة، يمكن ملاحظة مشاعر مشابهة حقا في الجانب الثاني للشارع. "لا يوجد لبيبي أي مصلحة في الخطة، هو لا يريد خطة، كل هذه احاطات من مقر الرئيس مع القليل من التعزيز من جانب بيبي الذي اراد خلق وهم من المحادثات. وقد تم الدوس على كوابحه وهو تراجع كالعادة"، هذا ما قاله وزير رفيع من الليكود. بكلمات بسيطة، المعارضة والائتلاف لا يؤمنون بنتنياهو ولا يعلقون أي اهمية على أي شائعة تنسب له.
لا يوجد أمر ممل وعديم الجدوى اكثر من الانشغال بمسألة "ما الذي يريده نتنياهو حقا؟". هذه القضية مهمة مثل قطعة الخبز التي نسيت في الحقيبة التي تم وضعها في المخزن في الشتاء الماضي. مهما كانت رغبته فانه من الواضح للجميع بأن هذا الشخص غير قادر على قيادة عملية، وبالأحرى أن يجذب اليه الائتلاف لأن شركاءه مثل أعدائه ببساطة لا يثقون به.
ياريف لفين مع قوانين الانقلاب الصادمة له، ليس فقط بلور المعسكر الديمقراطي وأعطاه راية وانضباطا وايمانا جديدا بعدالة طريقه وقوته، بل كشف وأكد على اوديسا الإصلاح، نقطة الضعف الاساسية التي تمنع نتنياهو من مواصلة شغله لمنصب رئيس الحكومة. مع ثقة متدنية بهذا القدر فإن نتنياهو لا يمكنه أن يقوم بعقد أي صفقة مع أي أحد.
مع ذلك، اذا تطرقنا الى الاقوال نفسها وكأنها لم تكن بالون عديم الاهمية، فان جهات متطرفة في المعارضة، التي تحدثت ضد الخطة بشكل علني، اعتبرت الخطة وكأنها ليست اقل من خطة "خيالية". "خلافا لاقتراحات اخرى للائتلاف فإنه في هذه المرة كان الحديث يدور عن بداية"، قال مصدر رفيع في المعارضة واضاف "كما قلنا، سلوك نتنياهو ورجاله على الفور بعد تقديم الخطة اثبت أننا على حق".
ما يحدث حقا في الواقع ويتسبب بتوتر كبير في الليكود هو بداية النقاشات في الالتماسات المختلفة التي وضعت على طاولة المحكمة العليا. كثيرون في المستوى السياسي يقدرون بأن الالتماس الذي توجد له الاحتمالية الاعلى للموافقة عليه هو الالتماس المتعلق بتحرير لجنة تعيين القضاة التي اختطفت على يد وزير العدل الذي يرفض عقدها.
"إذا أمرت المحكمة العليا بعقد اللجنة فإن ياريف سيحترم هذا القرار وسيقوم بعقدها"، قال وزير رفيع مقرب من لفين. "ذريعة المعقولية في المقابل هي قصة مختلفة. ففي حالة أن المحكمة العليا لم تقم بالغاء ذريعة المعقولية ولعبت دور البالغ المسؤول الذي يتجنب التصعيد، فإنه سيكون من الصعب جدا مواصلة الدفع قدما بالإصلاح. الإلغاء في المقابل، سيفرض علينا الاستمرار في التشاجر".



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