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ارتياح في واشنطن

9/6/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






بقلم: شلومو شمير 6/9/2023
لا حاجة لأن ننتظر التأكد إذا كانت للمحادثات والمداولات التي أجراها وزير الدفاع يوآف غالنت عند تواجده في نيويورك مع مسؤولين أميركيين كبار نتائج عملية، وإذا كانت إسرائيل ستخرج رابحة. فزيارة غالنت إلى نيويورك كانت ناجحة. مجرد وجودها منذ الآن أن يعتبر إنجازا لإسرائيل. خسارة أن الوزير لم يفكر مسبقا في أن يضم إلى زيارته ناطقا أو ناطقة كان يمكنهما أن يحرصا على أن تلقى سلسلة اللقاءات التي أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع كبار المسؤولين الأميركيين صدى إعلاميا مناسبا.
لقد كانت لزيارة غالنت الناجحة، رسالة في أنها لم تلق النشر الذي كان مناسبا ومرغوبا فيه لها. فقد اكتشف الأميركيون لسرورهم أن في حكومة إسرائيل، يوجد مع من يمكن الحديث وأنه يوجد وزير جدي، متفكر ومهم قبل كل شيء – ذو ماض غني، معرفة وتجربة في المنصب الذي يتولاه. محلل قديم ومقدر في واشنطن قال في حديث لغير الاقتباس: "بربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وبيرت ماكغورك مبعوث الإدارة الأميركية إلى المنطقة، استمتعا جدا من اللقاءات والمحادثات التي كانت لهما مع وزير الدفاع الإسرائيلي. فقد استمدا راحة من حقيقة أن محادثهما، غالنت، كان النقيض التام للصورة التي لوزراء في حكومة نتنياهو. فهو لم يغضب، لم يشتم، لم يوبخ. وهما ليف وماكغورك استمتعا بكل لحظة قضياها مع غالنت.
كما أن دبلوماسيين في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك رووا، بأن الأمين العام أنطونيو غوتاريش، أحب اللقاء الذي كان له مع وزير الدفاع. من ردود فعل دبلوماسيين ومحللين في نيويورك وفي واشنطن، يتبين أن المحادثات مع غالنت في نيويورك أثبتت لمحادثيه أن الحكومة إسرائيل التي لا يحبونها جدا، ويخشونها ويتأذون من تصريحات مهينة لوزرائها تجاه الرئيس بايدن، يوجد وزير كبير يتصرف بحكمة كسياسي مسؤول ويبدي خبرات في المجال الذي يتولى المسؤولية عنه.
وحسب محللين في واشنطن، من مضمون الأمور التي طرحها وزير الدفاع في محادثاته في نيويورك في مواضيع مثل ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، مسألة تقدم العلاقات بين إسرائيل والسعودية وبخاصة مسألة النووي السعودي، تبين، لراحة الأميركيين، بأن جهاز الأمن في إسرائيل أصبح مشاركا أكثر في مجالات كانت حتى الآن حصرية لمسؤولين كبار في دائرة رئيس الوزراء نتنياهو الداخلية.
بحث غالنت مع الأميركيين مواضيع استراتيجية، هذا بينما عاد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر من كل طلعة سرية إلى واشنطن أجراها في الأشهر الأخيرة – بيدين فارغتين. كما أن لقاء ديرمر مع وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، لم يعطي أي نتيجة عملية. كما أن ديرمر لم ينجح في جهوده لنيل تاريخ وموعد للقاء رسمي بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو.
في المحادثات التي أجراها غالنت في نيويورك، وضعت الأساسات لمواصلة المداولات، الاتصالات والمشاورات بين واشنطن والقدس في مواضيع استراتيجية جوهرية وحرجة لإسرائيل. السؤال هو إذا كان نتنياهو سيسمح لغالنت ولزملائه الكبار في جهاز الأمن، أن يواصلوا الحضور النشط والمشاركة الرائدة في هذه المواضيع.



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