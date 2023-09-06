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بعد الأريتريين سيأتي دور الخونة

9/6/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: تسفي برئيل 6/9/2023
التنكيل بالمتظاهرين الأريتريين المعتقلين هو فقط مقدمة لعملية تهديدية أوسع. في البداية طلبت الشرطة بالتشاور مع النيابة العامة تأخير إطلاق سراحهم من المعتقل من اجل أن يكون بالإمكان تقديم استئناف على اطلاق سراحهم. ولكن عندما ظهر أن البينات يمكن أن تكفي لاقناع القضاة بتمديد اعتقالهم بعد أن تعرضت الشرطة للانتقاد على عدم تقديم بينات كافية في مرحلة الاعتقال الاولية، تقرر تحويل 53 معتقلا منهم الى اجراء اداري والتنازل عن النقاش القانوني المناسب.
"اجراء اداري" يعني اعتقال اداري. هذا الاعتقال مقيد في الواقع بستين يوم، لكن يمكن تمديده في كل مرة من جديد، كما يعرف الـ 1201 معتقل اداري فلسطيني. في هذا الاجراء نسبة البينات المطلوبة متدنية والدولة غير ملزمة بتوفير للمعتقلين محام، وامكانية الاستئناف تقريبا معدومة. عمليا، الاعتقال يمكن أن يستمر الى حين طرد المعتقلين من الدولة. واذا كان الاعتقال الاداري قد ترسخ في المناطق كوسيلة لمكافحة العنف في اوضاع يخشى فيها الشاباك من كشف طرق عمله أو عندما لا تكون البينات قوية بما فيه الكفاية لضمان اعتقال حسب القانون، فان انزلاقه الى اسرائيل في حالة طالبي اللجوء يشير الى بداية الطريق لاستخدامه ايضا ضد مواطني الدولة.
في حزيران قدم عضو الكنيست تسفيكا فوغل (قوة يهودية) مشروع قانون استهدف منح وزير الامن الوطني صلاحية الاعتقال الاداري بما يشبه الموجود في يد وزير الدفاع ورئيس الاركان. في تفسيرات مشروع القانون جاء، ضمن امور اخرى، أن القانون حيوي من اجل اعطاء رد على وضع فيه توجد لدى الشرطة معلومات حول امكانية شبه مؤكدة لتنفيذ جريمة خطيرة، ولكن بدون اساس صلب من البينات فانه لن تكون لدى الشرطة أدوات لتنفيذ اعتقال وقائي للمشبوهين.
معارضة الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة نجحت في هذه الاثناء بوقف ما سمي "منحدر زلق"، لكن مظاهرات الاريتريين منحت مؤيدي "قوة يهودية الفرصة لاستخدام الاعتقال الإداري حتى بدون تشريع. في الجيش الاسرائيلي يسمى هذا الاجراء "تدرب على النموذج"، الذي يعني اختبار الدروس المطلوبة قبل العملية الحقيقية. و"العملية" الآن انطلقت.
وكما كتب ميخائيل هاوزر طوف في "هآرتس" في 5/9 فإن وزير العدل ياريف لفين ووزير الداخلية موشيه اربيل، يسوقان لقانون اساس: الهجرة، وهو ابداع قانوني آخر ولد من رحم الاتفاقات الائتلافية المسمومة. واذا تمت المصادقة عليه فإنه سيمكن من اعتقال المقيمين الاجانب الذين لا يمكن طردهم، لفترة غير محدودة، ومنع الاجانب من التوجه الى المحاكم حول أمور إدارية، وتقييد حرية حركتهم، والمزيد من الفوائد الأخرى مثل مصادرة أموال الماكثين هنا بدون تصاريح. نعم، الحديث هنا يدور عن قانون أساس الذي من مجرد تعريفه يستهدف منع المحكمة العليا من التدخل في المصادقة عليه حتى لو كان يشمل مسا غير معقول بصورة كبيرة بحقوق طالبي اللجوء.
مع انضمام الاجانب، ربما بعد ذلك ايضا المواطنين العرب، الى دائرة الاعضاء في نادي الاعتقال الاداري فإنه لن يكون من المستبعد الافتراض بأن ايضا "المشاغبين اليهود" سيحصلون على رحلة بالمجان في قطار الأشباح من إنتاج بن غفير وشركائه.



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