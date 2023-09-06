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الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

9/6/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






أليكس كين*‏ - (جويش كرَنتس) 2023/8/8
‏التمويل الأميركي لإسرائيل، الذي كان في يوم من الأيام موقف إجماع، أصبح له الآن منتقدون جدد من قلب المؤسسة السياسية الأميركية.‏
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في الشهر الماضي‏‏، ‏‏نشرت‏‏ المجلة اليهودية ‏‏على الإنترنت "تابلت‏‏"، وهي نشرة صهيونية يمينية بلا لبس، مقالاً لكاتبَيها؛ جاكوب سيغيل وليل ليبوفيتز، بعنوان مفاجئ: "أوقفوا المساعدات الأميركية لإسرائيل". وعلى النقيض من الفكرة السائدة، جادل كاتبا المقال بأن "المدفوعات الأميركية تقوض صناعة الدفاع المحلية في إسرائيل، وتضعف اقتصادها، وتعرِّض استقلالها للخطر"، ودعيا إلى إفلات "القبضة القوية للمساعدات" حتى تتمكن كل من الولايات المتحدة -وخاصة إسرائيل- من متابعة مصالحهما الخاصة. وبعد حوالي أسبوع، استشهد كاتب العمود في ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"، ‏‏نيكولاس كريستوف، بمقال الـ"تابلت" في مقاله ليقول إن الوقت قد حان "لإعادة التفكير في المساعدات الأميركية" لإسرائيل، لأن هذه المساعدات "تبدد الموارد الشحيحة (لأميركا) وتخلق علاقة غير صحية تضر بكلا الجانبين". وجذب عمود كريستوف اهتمامًا كبيرًا لأنه اقتبس من ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، بمن فيهم سفيران سابقان لدى إسرائيل -مارتن إنديك ودانيال كورتزر، اتفقوا جميعًا على أن الولايات المتحدة يجب أن تناقش على الأقل إنهاء المخصصات السنوية البالغة 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي ترسلها إلى إسرائيل كل عام.‏
‏معًا، وضَعَت قصص ‏‏"تابلت"‏‏ ‏‏و"نيويورك‏‏ ‏‏تايمز" في الميدان العام نقاشًا كان يقتصر في السابق على زوايا هامشية من اليسار واليمين. وبعد نشر مقال ‏‏الـ"تايمز"‏‏، ذهب كيرتزر إلى برنامج "الساعة الإخبارية" في محطة (بي. بي. إس) ليؤكد أن إسرائيل لا تحتاج إلى مساعدة أميركية. وكورتزر هو جزء من جوقة متنامية. في تموز (يوليو)، ‏‏كتب‏‏ ديفيد روثكوبف -الرئيس التنفيذي السابق ورئيس تحرير مجموعة "فورين بوليسي"، التي تنشر مجلة بالاسم نفسه‏‏- في ‏‏صحيفة "ديلي بيست"-‏‏ أن "المساعدات لإسرائيل لا يمكن أن تكون شيكًا على بياض". وفي الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور فقط، ‏‏انضم‏‏ كاتب العمود ‏‏في صحيفة "الواشنطن بوست" ‏‏وزميل "مجلس العلاقات الخارجية"، ماكس بوت، إلى أصحاب النداءات الداعية إلى إنهاء المساعدات.
ينقسم هؤلاء الداخلون إلى مناقشة المساعدات إلى ثلاثة معسكرات مختلفة: المحافظون مثل سيغل وليبوفيتز، الذين يزعمون أن المساعدات الأميركية تضر باستقلال إسرائيل؛ وشخصيات من مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية، مثل كورتزر، الذين يعتقدون أن المساعدات ليست منطقية من الناحية الاقتصادية. والليبراليون مثل روثكوبف وبوت، الذين يرون في قطع المساعدات ردًا على الائتلاف اليميني المتطرف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعلى عكس دعاة التضامن مع فلسطين، الذين لطالما دعوا إلى تقييد التمويل الأميركي على أساس معاملة إسرائيل للفلسطينيين، فإن المعارضين الجدد لحزمة المساعدات لا يركزون على حقوق الإنسان بل على صحة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولكن حتى لو كانت الدعوات الأخيرة لتقييد المساعدات لا تقصد التحالف مع نشاط التضامن مع فلسطين، قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط، يوسف منيّر، إن حقيقة كون المساعدات الأميركية لإسرائيل تخضع للمناقشة من الأساس هي علامة على أن الإجماع التقليدي على المساعدات الأميركية لإسرائيل بدأ في الانهيار. وأضاف منيّر، رئيس برنامج فلسطين/ إسرائيل في المركز العربي في واشنطن العاصمة: "لفترة طويلة، كان منح الولايات المتحدة لإسرائيل شيكًا على بياض للمساعدات العسكرية شأنًا لا يثير الجدل، ولم يكن حتى موضوعًا للنقاش. الآن تسمعُ حوارات حول هذا الموضوع تدور عبر الطيف السياسي. من الواضح أن الفكرة لم تعد تحمل نوع السطوة التي كانت تتمتع بها من قبل".‏
تشكل المساعدة العسكرية الأميركية ركيزة أساسية للتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وهذه المساعدات، التي يبلغ مجموعها حاليًا 3.8 مليار دولار سنويًا ‏‏وتشكل‏‏ حوالي 16 في المائة من ميزانية الدفاع الإسرائيلية، "ترسل رسالة إلى العالم عن العلاقة الكبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ الرابطة التي لا يمكنك كسرها بغض النظر عما يجري"، كما يقول جاكوب نيغيل، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية".‏‏. (كان نيغيل كبير المفاوضين الإسرائيليين خلال المحادثات التي أدت إلى وعد الولايات المتحدة إسرائيل بمنحها مبلغ 3.8 مليار دولار من المساعدات السنوية من 2019-2028). وإضافة إلى أهميتها المادية والرمزية لإسرائيل، فإن حزمة المساعدات هذه تفيد الولايات المتحدة بطرق مختلفة. فمن ناحية، تمكِّن جيشًا إسرائيليًا يشترك في نفس الأعداء الإقليميين مع الولايات المتحدة، مثل إيران.
‏ولأن مذكرات التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية تتطلب من إسرائيل إنفاق معظم الأموال على أسلحة أميركية الصنع، فإن حزمة المساعدات تعمل أيضًا كدعم كبير لمقاولي الدفاع الأميركيين. وعلى الرغم من أن إسرائيل تتمتع بوضع فريد من نوعه بكونها قادرة على استخدام حوالي 25 في المائة من أموال المساعدات لشراء أسلحة إسرائيلية الصنع منذ ثمانينيات القرن العشرين، فإن هذا البرنامج -المعروف باسم المشتريات الخارجية- سيكون قد انتهى بحلول العام 2029. وأخيرا، نظرًا لأن إسرائيل غالبًا ما تكون أول دولة تحصل على أنظمة أسلحة أميركية جديدة، فإن نشرها واستخدامها لمثل هذه الأسلحة يسمح للمسؤولين الأميركيين بإلقاء نظرة على كيفية أداء الأسلحة في مناطق الصراع. ووفقًا لنيغيل، فإن ترتيب المساعدات يفيد القدرات الدفاعية والمكانة الجيوسياسية لكلا البلدين، إضافة إلى كونه جيدًا "لاقتصاد إسرائيل". ‏‏وهو‏‏ جيد للصناعة الأميركية -إنه جيد لشركتي "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
حظيت حزمة المساعدات الأميركية لإسرائيل بدعم عميق من الحزبين في الكونغرس والبيت الأبيض، لكن النقاد التقدميين طالبوا منذ فترة طويلة إما بإنهاء حزمة المساعدات بأكملها أو تعليقها، على الأقل، على تغيير إسرائيل لسياساتها تجاه الفلسطينيين. وكثيرًا ما أشار المدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطينيون إلى أن الأسلحة الأميركية المرسلة إلى إسرائيل -البنادق والطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات- ‏تسهم‏‏ ‏‏بشكل مباشر‏‏ في مقتل المدنيين الفلسطينيين. كما جادل نشطاء حقوق الإنسان بأن هذه المساعدات تساعد إسرائيل على ترسيخ حكمها العسكري القمعي على الفلسطينيين وتدعم صناعة الأسلحة الإسرائيلية التي تصدر الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. ويقول البعض إن حجب المساعدات يمكن أن يُستخدم أيضا كوسيلة ضغط لإجبار إسرائيل على تغيير هذه السياسات.
في السنوات الأخيرة، جلبت مجموعة متزايدة من الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس هذه القضية من الهوامش السياسية إلى دائرة الضوء. ومنذ العام 2017، قدمت النائبة الديمقراطية، بيتي ماكولوم، بانتظام مشروع قانون يحظر على الجيش الإسرائيلي استخدام المساعدات الأميركية لاحتجاز الأطفال الفلسطينيين وإساءة معاملتهم. ولدى ‏‏نسخة‏‏ هذا العام من تشريع ماكولوم 28 راعيًا من الديمقراطيين. كما أن الأطروحة التقدمية ضد منح المساعدات لإسرائيل تزداد شعبية بين عامة الناس. ووجد استطلاع للرأي ‏‏أجراه‏‏ "مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية" في العام 2021 أن 50 في المائة من جميع الأميركيين -بما في ذلك 60 في المائة من الديمقراطيين- يريدون من الولايات المتحدة تقييد المساعدات الممنوحة لإسرائيل حتى لا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين. وقالت زها حسن، محامية حقوق الإنسان والزميلة في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي"، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية"، إن مثل هذه الاستطلاعات تثبت أن "الأميركيين -وخاصة الديمقراطيين- لا يريدون أن ترتبط الولايات المتحدة بنظام يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري". ‏
لم يكن التقدميون هم المنتقدون الوحيدون منذ فترة طويلة للمساعدات الأميركية لإسرائيل. على اليمين الأميركي، ‏‏يعارض‏‏ الليبرتاريون كل المساعدات الخارجية الأميركية، في حين ينظر المحافظون القدماء، من أمثال بات بوكانان، ‏‏إلى‏‏ إسرائيل باعتبارها طائر القطرس الاستراتيجي الذي ‏‏يدفع‏‏ الولايات المتحدة نحو التدخل غير الضروري في الشرق الأوسط. حتى أن بعض اليمينيين الإسرائيليين يريدون فطم إسرائيل عن دعمها الأميركي. في العام 2016، ‏‏جادل‏‏ الجنرال الإسرائيلي السابق، غيرشون هكوهين، بأن المساعدات الأميركية مأسست اعتماد الجيش الإسرائيلي على القوة الجوية بدلاً من السماح له بمتابعة إتقان أعمال حرب برية مبتكرة. وفي الوقت نفسه، ادعى موشيه فيغلين، وهو مشرِّع متشدد سابق من حزب الليكود ونائب سابق لرئيس الكنيست، منذ فترة طويلة بأن المساعدات الأميركية تسمح للولايات المتحدة بإملاء الخيارات على إسرائيل. ويتردد صدى هذه الأطروحة حول استقلال إسرائيل في أوساط المحافظين اليهود في الولايات المتحدة، بمن فيهم سيغل وليبوبيتز من ‏"‏تابلت"‏‏ -الذين يجادلون بأن المساعدات الأميركية تسمح للولايات المتحدة "باستخدام حق النقض (الفيتو) على كل شيء، من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى استراتيجيتها الدبلوماسية والعسكرية". وفي‏‏ ‏‏مقال‏‏ لاحق، كتبت كاتبة العمود اليمينية الإسرائيلية الأميركية، كارولين غليك، بالمثل أن حزمة المساعدات الأميركية تضر بإسرائيل، مشيرة إلى حادث وقع خلال حملة القصف الإسرائيلية في غزة في العام 2014 عندما أوقفت إدارة أوباما لفترة وجيزة تصدير صواريخ "هيلفاير" إلى إسرائيل، وهو ما قالت غليك إنه أعاق قتال إسرائيل مع "حماس". (تم ‏‏تصدير‏‏ الصواريخ إلى إسرائيل في الشهر التالي).‏
بالنظر إلى عدم شعبية حزمة المساعدات المتزايدة لإسرائيل على طرفي الطيف السياسي الأميركي، يقترح البعض نموذجًا جديدًا يقولون إنه سيفيد كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المسؤول الإسرائيلي السابق، يورام إيتنغر، الذي عمل في السفارة الأميركية في إسرائيل في أوائل تسعينيات القرن العشرين، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية"،‏‏ إنه بدلاً من تقديم المساعدات لإسرائيل، يجب على الولايات المتحدة إنشاء صناديق استثمار مشتركة بهدف تطوير التكنولوجيا العسكرية المفيدة لكلا البلدين. وقال إيتنغر إن مثل هذا الترتيب سيكون قابلا للاستدامة سياسيًا في الولايات المتحدة، لأن "الأميركيين يفضلون حليفًا لا يريد المساعدات الخارجية". وبالمثل، قال السفير الأميركي السابق، كيرتزر، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية‏‏" إن صناديق البحث والتطوير المشتركة يجب أن تحل محل المساعدات التي تُمنح لإسرائيل. وقال كورتزر: "عندما تقوم بإنزال هذه الأموال بالمظلة، فإنك تعفي إسرائيل من الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن شراء طائرة (إف-35) أخرى أو توفير المال للتعليم". ‏‏بدلاً من ذلك، "يجب أن ترغب إسرائيل في أن تكون لها علاقة مع الولايات المتحدة على أساس المساواة المطلقة: دولتان سياديتان تتخذان ترتيبًا لمشاركة التكنولوجيا وإجراء البحث والتطوير معًا". وأضاف: "(لا ينبغي لإسرائيل) أن تكون على الطرف المتلقي للمساعدات -بلد غني مثل إسرائيل لا يحتاج إلى المال".
‏وفي حين أن بدائل المساعدات تكتسب بعض الدعم، فإن الكثيرين في الولايات المتحدة وإسرائيل يُصرّون على استمرار المساعدات. قال إيتنغر: "الغالبية العظمى من العسكريين (الإسرائيليين) يريدون حلولاً مريحة وسريعة جدًا لمواجهة تحدياتهم". وبالمثل، يدعم العديد من مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة الوضع الراهن. بعد أسبوع ونصف من ظهور مقال ‏‏الـ"تابلت"‏‏ الذي يدعو إلى إنهاء المساعدات لإسرائيل، ‏‏نشر‏‏ كل من النائب الديمقراطي ريتشي توريس والسيناتور الجمهوري تيد كروز ردودًا لا توافق على الاقتراح، حيث وصفه توريس بأنه "حل يبحث عن مشكلة". ‏‏وأبرزت‏‏ (أيباك) -جماعة الضغط الإسرائيلية الرائدة في واشنطن- ‏‏مرارًا مقال توريس على حسابها على "تويتر".
في بيت أبيض يسيطر عليه الرئيس جو بايدن، وهو مؤيد متحمس لتقديم المساعدات لإسرائيل، فإن احتمالات إنهاء حزمة المساعدات الأميركية تبقى ضئيلة. وحتى أولئك الذين يدعون إلى إنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل لا يضغطون بالضرورة من أجل إنهاء التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد أوضح كيرتزر -الذي يقدم ‏‏حججًا‏‏ ضد هذه المساعدات منذ العام 2020، والذي قال إن دعوته إلى إنهاء المساعدات ليست ردة فعل عقابية على حكومة نتنياهو الحالية- أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، سواء كانت بمساعدات أو من دون مساعدات. وقال: "سوف نواصل القيام بكل الأشياء الأخرى التي نقوم بها على أي حال: حماية إسرائيل في الأمم المتحدة ومحاولة تعزيز علاقات إسرائيل مع الدول التي لا تتمتع حاليًا بعلاقات معها". وهذا يضع كيرتزر على خلاف مع أولئك الذين يريدون إقران نهاية حزمة المساعدات الأميركية بتحول أكثر جوهرية في كيفية ارتباط الولايات المتحدة بإسرائيل. وقالت حسن: "إن (إنهاء المساعدات لإسرائيل) هو أطروحة جيدة، لكنها تبدو جوفاء إذا لم يقترن ذلك أيضًا بإنهاء الدعم الدبلوماسي الأميركي لإسرائيل في الأمم المتحدة. عندما يكون هناك قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن المستوطنات، على الولايات المتحدة ألا تعرقله".‏
حتى لو لم يتمحور النقاش السائد حول كيفية تأثير حزمة المساعدات الأميركية على الفلسطينيين، يقول منيّر إنه يرحب بهذا النقاش ويأمل أن تؤدي المزيد من الحوارات إلى تعرف الناس على "الأسباب الصحيحة" لإنهاء منح المساعدات لإسرائيل. وأضاف: "يحاول الناس إيجاد طرق لتقديم حجج مؤيدة لإسرائيل لتبرير إنهاء المساعدات لإسرائيل. إنه نتاج خطاب أميركي لا يمكنه العثور على طريقة لفعل أي شيء ما لم يتمكن من جعله مؤيدًا لإسرائيل. لكن السبب الحقيقي لإنهاء المساعدات العسكرية هو أنها تمكن من ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان على الأرض، ودافع الضرائب الأميركي متواطئ تمامًا في ذلك".‏

‏*أليكس كين‏‏ Alex Kane: مراسل صحفي رفيع لمجلة "تيارات يهودية".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The New Debate Over Aid to Israel



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