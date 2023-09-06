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رأس مجموعة فاغنر يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

9/6/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كيم سنغوبتا* - (إندبندنت عربية) 2023/8/29







لم يكن اسم يفغيني بريغوجين وحده هو المذكور في قائمة ركاب طائرة "إمبراير" المنكوبة. كانت هناك أيضاً أسماء أقرب معاونيه العسكريين والمدنيين، وأسماء قادة "فاغنر" من ذوي الخبرة المخضرمين. ومع مقتل هؤلاء، سيبقى عناصر مجموعة المرتزقة من دون قيادة يعتد بها في مواجهة مستقبل مليء بالتحديات والغموض. كان تدمير الطائرة أفضل وسيلة للقضاء على الرجل الذي تجرأ وحاول الانقلاب على فلاديمير بوتين وعلى آخرين معه كان من المتوقع أن يوجهوا إلى المرتزقة ضربة انتقامية. وهكذا، بات رأس "فاغنر" مقطوعاً فعلياً.
مع تصفية كبار قادة المجموعة، يظهر السؤال حول من سيتولى عملياتها المربحة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسط احتمال أن تنتقل قيادة المجموعة إلى أيدي القيمين على الكرملين وحلفائهم. وكشفت مصادر من المعارضة الروسية أنها لم تُعرف بعد حصة ليوبوف، زوجة بريغوجين التي تمضي إجازة في الهند، في أعمال زوجها، وماذا سترث.
كان من بين ركاب الطائرة أيضاً دميتري أوتكين، شريك تأسيس المجموعة المعروف بلقبه الحربي "فاغنر" -الملحن الأثير على قلب أدولف هتلر- الذي سميت المجموعة على اسمه. ويعد الرجل، الذي كان في السابق ضابطاً في الاستخبارات العسكرية والقوات الخاصة "سبيتسناتس"، بمثابة اليد اليمنى لبريغوجين، ويسود اعتقاد بأنه الشخص الذي نظم مسيرة الزحف على موسكو في حزيران (يونيو) الماضي.
كما ضمت قائمة الركاب اسم فاليري تشيكالوف، الذي كان مسؤولاً بارزاً في إدارة شؤون بريغوجين و"فاغنر" المالية، بصفته المشرف على جميع المشاريع المدنية في الخارج، والمشرف على تأمين الدعم اللوجيستي للمجموعة. وكان من كبار القادة التنفيذيين ضمن مجموعة "كونكورد" التابعة لبريغوجين، التي فازت بعدد من العقود الحكومية، بما في ذلك عقود توريد وجبات طعام، وهو ما أدى إلى منح قائد "فاغنر" لقب "طباخ بوتين". وكان تشيكالوف أيضاً رئيساً لشركة "نيفا جيه. أس. سي" Neva JSC، التي تملك "يورو بوليس أل. أل. سي" Euro Polis LLC، وهي الشركة المرتبطة بجميع مشاريع "فاغنر" في سورية وأفريقيا.
كان يفغيني ماكاريان، الذي كان يستخدم اللقب العسكري "ماكار"، وسيرغي بروبوستين، المعروف بلقب "كيدر"، مقاتلَين من ذوي الخبرة في "فاغنر". وقد شاركا في عدد من مهام المجموعة -بما في ذلك في أوكرانيا وسورية. وبحسب التقارير، أشرف بروبوستين على تفاصيل حماية بريغوجين الشخصية. وبالنسبة لنيكولاي ماتوسييف، يعتقد باحثون روس بأنه قد يكون فعلياً نيكولاي ماتوسيفيتش الذي كان يخدم سابقاً في سورية.
وكان من المتوقع أن ينتقل بريغوجين إلى روسيا البيضاء في إطار اتفاق توسط فيه رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، لوضع حد لانقلاب المجموعة في حزيران (يونيو) الماضي. وبدا أن بريغوجين ظل طليقًا، حيث ظهر خلال قمة للزعماء الأفارقة استضافها بوتين في سانت بطرسبورغ. ثم انتشر مقطع فيديو لبريغوجين، من المفترض أن يكون قد صور في أفريقيا، والذي أعلن فيه أن عناصر "فاغنر" في القارة يعملون بجد ونشاط.
أوحى ما تقدم بانطباع مفاده بأن بريغوجين أصبح ذا أهمية كبيرة للغاية بحيث لم يعد في مقدور الكرملين نفيه وتهميشه، علماً بأن هذه كانت، على ما يبدو، الصورة التي استعد أعداؤه لتسويقها بينما كانوا يتآمرون للتخلص منه إلى الأبد. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: "دارت تساؤلات حول سبب السماح لبريغوجين بالتجول بحرية بعد ما ارتكبه فعلياً ضد بوتين. وأعتقد أننا نملك الآن الجواب". وتابع أنه "في حال كان هذا الهجوم مدبراً، فإن من خطط له أراد أن يجمع المستهدَفين كلهم في مكان واحد، وأن يضعهم في موقع ضعف كما على متن طائرة مثلاً. هنا يظهر السؤال حول السبب الذي دفع جميع هؤلاء الأشخاص البارزين إلى السفر على متن طائرة واحدة، لأن هذا من الأمور المرفوضة تمامًا في مجال الأمن. لعل ثقتهم بأنفسهم كانت كبيرة فعلاً، أو ربما صدقوا الضمانات التي حصلوا عليها من السلطات".
للتذكير، تؤوي روسيا البيضاء نحو 6.000 من مرتزقة "فاغنر" بموجب الاتفاق الذي توسط فيه رئيس البلاد والذي أنهى محاولة الانقلاب. وكانت بولندا قد أرسلت 10.000 جندي إلى حدودها خلال مناورات عسكرية قامت بها قوات بيلاروسيا و"فاغنر".
اليوم، ما يزال ما سيبدر عن هؤلاء المقاتلين غامضاً. وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجال مقنّعين يدعون أنهم من "فاغنر" ويتوعدون بالانتقام. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن ينفذوا هذه التهديدات الموجهة إلى الكرملين.
وأفيد بأن مقتل بريغوجين ورفاقه أثر في نفوس عناصر "فاغنر" وأغضبهم، وأثار لديهم قلقاً عميقاً ومخاوف زما ينتظرهم. وقيل إن مقاتلين مخضرمين في "فاغنر"، ممن سبق أن تحدثوا عن المجموعة، باتوا يتصرفون بحذر ويترددون في التعبير عن آرائهم علناً. وفي هذا السياق، قال نيكولاي أفاناسييف، الذي خدم في حملة سورية: "إن جنودنا مستاؤون طبعاً وغاضبون، ولكن هناك حاجة أيضاً إلى توخي الحذر. الغموض سيد الموقف، ويجب أن نفهم ما يحدث، ونقف على الوضع قبل أن نقرر ماذا نفعل".
قامت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة لمجموعة "فاغنر"، بما فيها قناة "المنطقة الرمادية" Grey Zone على تطبيق "تيليغرام" التي يتابعها نصف مليون مشترك، باتهام وزارة الدفاع الروسية علناً بإسقاط الطائرة، إما عن طريق إطلاق النار عليها بسلاح مضاد للطائرات، أو من خلال زرع قنبلة على متنها. وأشاروا إلى أن بريغوجين كان "بطلاً من روسيا" قُتل على يد "خونة روسيا".
من جهته، صرح المدون والمستشار السابق في الكرملين، سيرغي ماركوف، بالقول: "يجب أن نقتل أعداءنا وليس أنفسنا. جميع أعدائنا يحتفلون، ووفاة بريغوجين هي أهم إنجاز في نظر أوكرانيا لهذا العام".
تتباين وجهات نظر المسؤولين الأمنيين الغربيين والأوكرانيين حول الجهة التي قامت بتنفيذ الهجوم، حيث يتم تحميل المسؤولية لأفراد من جهاز الاستخبارات، واستخبارات القوات المسلحة، ووزارة الدفاع الروسية.
وفي كييف، شدد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم عيد استقلال أوكرانيا على أن حكومته غير مسؤولة عن مقتل بريغوجين. وقال: "إن الجميع يدركون من هم المتورطون".
وأوردت تقارير أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية سبق أن تواصلت مع بريغوجين، وزعمت أن قائد "فاغنر" قدم في كانون الثاني (يناير) الماضي عرضاً للكشف عن مواقع الجيش الروسي مقابل وقف أوكرانيا مقاومتها لقواته في باخموت، لكن الاستخبارات رفضت التعليق على هذه التقارير.
وبحسب ما أكده ضابط في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، "كان من الواضح أن بريغوجين صنع لنفسه أعداءً كثيرين في أوساط الجهاز الأمني الروسي، لكن الواضح في الموضوع هو أن العملية ما كانت لتنفذ من دون الحصول على أوامر مباشرة من بوتين، وهو أمر يجب أن يأخذه أصدقاؤنا الغربيون بعين الاعتبار عندما يعرضون علينا التوصل إلى اتفاق مع بوتين. لقد اعتقد بريغوجين بأنه توصل إلى اتفاق مع بوتين، ولا يخفى إلى أين انتهى به المطاف".
كان الرئيس بوتين نفسه على بعد 325 ميلاً (525 كلم) من موقع الجريمة المزعومة، حيث كان يشارك في الاحتفالات بالذكرى الـ80 لمعركة كورسك. وهو لم يأت على ذكر بريغوجين في الخطاب الذي ألقاه، لكن أي شخص لديه بصيرة لاحظ رمزية تحدثه واقفاً أمام أوركسترا - و(الأوركسترا) هو اللقب الذي يطلقه مقاتلو "فاغنر" على مجموعتهم.
تواصَل التعبير عن الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي المؤيدة لـ"فاغنر". وكتب صاحب مدونة عسكرية اسمه رومان سابونكوف: "تحمل جريمة قتل بريغوجين تداعيات كارثية. الأشخاص الذين أعطوا أوامر بتصفيته لا يفهمون المزاج السائد في الجيش".
ربما تمثلت إحدى الخطوات التي تم اتخاذها لتجاوز هذا التهديد في إقالة الجنرال سيرغي سوروفيكين من منصب قائد القوات الجوية للبلاد. وقد عُرف سوروفيكين، الذي اشتهر بلقب "الجنرال هرمجيدون" بسبب أساليبه الوحشية في حرب سورية، بعلاقاته الجيدة مع بريغوجين وبمشاطرة عداء الأخير لشخصيات في هرم الجهاز الأمني الروسي -بما في ذلك وزير الدفاع سيرغي شويغو والجنرال فاليري غيراسيموف- بسبب طريقة إدارتهما لمسار الحرب في أوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن سوروفيكين هو واحد من بين قادة عديدين أقالهم بوتين من مواقعهم منذ بداية الحرب. ومن بين هؤلاء الفريق سيرغي كيسيل، والفريق رستم مرادوف، والعقيد العام ميخائيل ميزينتسيف، واللواء فلاديمير سيليفيرستوف، والنائب الأدميرال إيغور أوسيبوف، والجنرال ألكسندر دفورنيكوف، والعقيد العام العميد ألكسندر جورافليف. وقد غادروا جميعاً مناصبهم خلال الأشهر الـ18 الماضية.
أما رئيس روسيا، المسؤول الأكبر والأساسي عن الغزو، فما يزال في مكانه بعد أن نجا من محاولة انقلاب، في حين أن بريغوجين، الرجل الذي قام بالانقلاب، لم ينجُ وخسر حياته في إطار مشهد مهيب. لكن الخصم التالي الذي سيبرز من جهاز الأمن المتشقق في روسيا يجب أن يعرف أن الطريقة الوحيدة للتغلب على فلاديمير بوتين تكمن في التفوق عليه وعلى قسوته المطلقة.

*كيم سنغوبتا: مراسل شؤون الدفاع والأمن للصحيفة



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