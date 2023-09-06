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إعصار قوي يضرب الشيشان وإعلان حالة الطوارئ

9/6/2023 2:26:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، أن خدمات الطوارئ الشيشانية تعمل على إزالة تبعات الإعصار القوي الذي ضرب جمهورية الشيشان.

وكتب قديروف عبر "تلغرام": "ضرب إعصار قوي جمهورية الشيشان تخلله هطول أمطار وبرَد في بعض الأماكن، وتسببت الرياح القوية في تدمير اللوحات الإعلانية والأسطح كما اقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء".

وأصدر قديروف أمرا لخدمات الطوارئ في الجمهورية لتقييم "الأضرار الناجمة عن الإعصار والشروع فوراً في التصدي لها ومكافحتها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الترميم السريع للمباني والبنية التحتية المتضررة، وضمان سلامة مواطني الجمهورية".


وأكد أن "العمل جار على ضخ المياه من المناطق التي غمرتها الفيضانات وتزويد المواطنين بكافة أنواع المساعدة اللازمة".






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