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%94 زيادة طلبات رخص العمل الإشعاعي

9/6/2023 2:26:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص وتصاريح في مجال العمل الإشعاعي والنووي بنسبة 94 %، الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها الهيئة 259 طلبا للحصول على رخص وتصاريح في مجال العمل الإشعاعي والنووي مقابل 133 طلبا.
وبهذا، يرتفع إجمالي الطلبات التي استقبلتها الهيئة في هذا المجال منذ بداية العام الحالي إلى 1557 طلبا مقابل 1517 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.6 %.
واشتملت هذه الطلبات على 137 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة، منها 63 طلبا لتصاريح شخصية و54 تصريحا لاستيراد وتصدير وعبور مواد في القطاع، إضافة إلى 20 رخصة مؤسسية.
كما اشتملت هذه الطلبات على 122 طلبا لتجديد رخص أو تصاريح، منها 105 طلبات لرخص شخصية والباقية مؤسسية.
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فقد بلغ عدد طلبات الحصول على رخص وتصاريح لأول مرة 90 طلبا، منها 37 شخصية و39 تصريحا لاستيراد وتصدير وعبور والباقية مؤسسية، إلى جانب 43 طلب تجديد رخص وتصاريح أخرى منها 35 رخصة شخصية.
وأكدت الهيئة سابقا، أنها ستواصل تطوير عملها في مجال التنظيم والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي ورفع قدرات كوادرها البشرية لتعزيز دور الهيئة في ممارسة صلاحياتها وبما يحقق معايير السلامة وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.
وتتولى الهيئة مهام وصلاحيات منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الإشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي والإشعاعي والتحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. كما تتولى الهيئة الرقابة على تنفيذ أحكام القانون وإجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى، والاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها.



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