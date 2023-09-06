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Zinc تعقد نهائيات مسابقتها للأمن السيبراني ضمن Aidtsec 2023

9/6/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



البحر الميت-الغد- ضمن رعايتها للنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، وعلى هامش مشاركتها في هذا الحدث الأبرز والأهم على مستوى المنطقة، عقدت شركة "زين" الأردن، ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC)، نهائيات مسابقة الأمن السيبراني (ZINC Capture The Flag 2023)، من نوع (Attack and Defense)، والتي كانت قد عقدت المرحلة الأولى منها خلال الشهر الماضي، وتم تأهيل 10 فرق خلالها للمنافسة في هذه المرحلة النهائية.
وأقيمت المسابقة، الاثنين الماضي، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر؛ حيث تنافست خلالها الفرق المشاركة التي ضمت 35 طالباً وخبيراً على مدار 8 ساعات متواصلة، بأسلوب الهجوم-الدفاع، والذي يتضمن مهاجمة أنظمة الكمبيوتر والدفاع عنها داخل بيئة محاكاة، ومحاولة السيطرة على شبكة أو نظام افتراضي والحفاظ عليه، واستغلال نقاط الضعف، أو إجراء اختبار الاختراق، أو حل العديد من المهام المتعلقة بالأمان للوصول إلى البيئة المستهدفة والحفاظ عليها، مع الحماية في الوقت نفسه من المهاجمين الآخرين.
وانتهت المسابقة بفوز فريق (PWNSEC) في المركز الأول وحصوله على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، وفاز فريق (G2) بالمركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، فيما حصل فريق (R41N) الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار.
كما أتاحت منصة زين للإبداع، ضمن مشاركتها في المؤتمر، الفرصة لـ5 شركات ناشئة أردنية هي (Curans)، و(Semesteer)، و(Tamarras)، و(The World of Plants)، و(Kitchefy)، التي تم اختيارها ضمن النسخة السادسة من برنامج "زين المبادرة" وانضمت لبرنامج الاحتضان الذي تقدمه المنصة لمدة عام كامل؛ للمشاركة وحضور فعاليات هذا المؤتمر، وذلك من خلال تخصيص مساحة لكل شركة في جناح منصة "زين" للإبداع، لإتاحة الفرصة لها للتشبيك وعرض أعمالها وتعريف الحضور والشركات المشاركة في هذا الحدث، لتوسيع أعمالها وتبادل الخبرات والمعرفة؛ حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من دول عدة وحضور كبير من خبراء ومتحدثين متخصصين، وشركات ومهتمين في هذا المجال.



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