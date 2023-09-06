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صندوق الصناعة: اتفاقيات منح مع 245 شركة الشهر الحالي

9/6/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- أكد مدير صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين م. رامي حماد، أن الصندوق سيوقع اتفاقيات تقديم منح مالية وضمانات غير مستردة مع 245 شركة صناعية خلال الشهر الحالي.
وقال حماد لـ"الغد": "إن توقيع الاتفاقيات مع الشركات الصناعية سيكون ضمن ثلاثة برامج تابعة للصندوق، وهي: تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.
وأكد حماد، أن إدارة الصندوق في مراحل التقييم النهائي للطلبات للتأكد من قدرة الشركات على تنفيذ خططها بما يتوافق مع معايير وشروط الاستفادة من برامج الصندوق.
يشار، إلى أن إجمالي الدعم المالي الذي سيقدم للشركات ضمن البرامج الثلاثة ضمن المرحلة الأولى، يصل إلى 17.575 مليون دينار.
ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث ( 2023 – 2025)، دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وحول تأخر توقيع الاتفاقيات مع الشركات التي كانت من المفترض أنها وقعت الشهر الماضي، أوضح حمادة، أن التأخير يعود إلى حجم الطلبات الكبير الذي تلقاها الصندوق من الشركات الراغبة بالاستفادة من البرامج التي يدعمها والتي وصلت إلى 1024 للبرامج الثلاثة، إضافة إلى رصد وجود نواقص في طلبات الشركات، ما تتطلب التواصل مع الشركات لاستكمال الإجراءات.
وبين حماد، أن الصندوق يستهدف دعم 120 شركة من أصل 195 شركة ضمن برنامج تحديث الصناعة، و80 شركة من ضمن 160 شركة، من خلال برنامج توريج الصادرات و45 شركة عبر برنامج ضمان ائتمان الصادرات.
وبحسب حماد، تصل المنح المالية ضمن برنامح تحديث الصناعة، إلى 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج، سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، الذي سينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، فيستهدف تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل
(50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.
أما البرنامج الثالث الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، الذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، فسيقدم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.
وحول البرنامج الرابع، الذي يديره الصندوق والمتعلق بالحوافز المبني على المخرجات، رجح حماد أن يتم توقيع اتفاقيات الدعم مع 140 شركة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، من أصل 280 منشأة، مستهدف دعمها من خلال هذا البرنامح.
وبين، أن إجمالي الطلبات التي تلقاها الصندوق للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات وصل إلى 358 طلبا من شركات صناعية ترغب بالاستفادة من خدمات هذا البرامج، مبينا أنه، سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار، وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار، والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة ضمن شروط ومعايير محددة.



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