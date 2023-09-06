Wednesday, 06 September 2023 11:50 GMT

انتخاب الهيئة الادارية للشبكة الاردنية لتعلم الكبار مدى الحياة

9/6/2023 2:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




اربد - الغد - عقدت الشبكة الأردنية لتعلم وتعليم الكبار مدى الحياة اجتماع مجلس الإدارة، تم اختيار بالتوافق كاظم الكفيري رئيسا للشبكة والمهندس حسام الطراونة نائبا للرئيس والسيدة أمل وهدان أمين الصندوق والسيد عمار عبيدات أمين للسر .
وجرى الاجتماع بالتباحث ماتم اعتماده في الفترة التأسيسية من حيث اللائحة الداخلية للشبكة وفتح باب الانتساب للأفراد والمؤسسات العاملة في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.
وتم النقاش في الاجتماع بأن يتم ترشح مدينة من كل محافظة في الاردن لتكون مدينة من مدن التعلم مدى الحياة مسجلة رسميا في اليونسكو ومعهد التعلم مدى الحياة.
يذكر أن الشبكة الأردنية لتعلم وتعليم الكبار مدى الحياة هي أول شبكة اردنية متخصصة في التعلم مدى الحياة وتشكل محور تحولي عالسياق الوطني حيث ستضم المؤسسات التي تعمل في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة حيث يشكل الهدف العام للشبكة مناصرة قضايا المؤسسات العاملة في مجال تعلم وتعليم الكبار وتبادل الخبرات والتعاون والتفاعل مع الشبكات الإقليمية والعالمية المهتمة بتعليم الكبار وتحقيق التكامل والموائمة بين تعليم الكبار ومخرجات التعلم في الواقع الحالي.



MENAFN06092023000072011014ID1107020953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث