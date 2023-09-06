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إربد تحتضن أكبر سكن للطالبات في الأردن بـ22 مليون دينار

9/6/2023 2:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- افتتح في محافظة إربد، مشروع "هيلين" الفندقي المخصص لإقامة الطالبات الدارسات في جامعات الشمال، وسط حضور فعاليات اقتصادية ونيابية وإعلامية.

ويضم المشروع 8 طوابق بسعة 250 غرفة كسكن متطور وحديث للطالبات بكلفة 22 مليون دينار ويوفر 78 فرصة عمل للمجتمع المحلي.

ويراعي المشروع تكيف الطلبة داخل المشروع الضخم حسب التخصص سواء الطب أو الهندسة وغرف ذكية وخدمات شاملة ومواقف سيارات وحدائق وباصات خاصة (ذهاب وعودة للجامعة).

ويقع المشروع قبل دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا ويضم عدة مرافق خدمية وصديقة للبيئة.

ويحاكي المشروع الذي يحتوي على 250 غرفة وأجنحة فندقية، السياحة التعليمية بكل أبعادها، فهو يوفر بيئة مثالية للطالبات وتمكينهن من تعزيز دورهن في التنمية المجتمعية ويحتوي بالإضافة إلى السكن على مختلف الخدمات الترفيهية والترويحية واللوجستية المتنوعة وخدمة الطعام والشراب بالإضافة إلى نادي صحي يقدم خدمات صحية وتجميلية.

وقال رئيس مجلس إدارة هيلين رئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية عماد النداف إنه روعي في التصميم والمرافق أن تلبي مختلف رغبات النزيلات واحتياجاتهن التعليمية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع الذي يقع على مقربة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بلغت حوالي 22 مليون دينار.

وأوضح النداف أن "هيلين" يوفر قاعات ذكية للدراسة عن بعد في الظروف الاعتيادية وغيرها بالإضافة إلى مساحات خضراء مخصصة للطالبات يمارسن من خلالها هواياتهن في الزراعة والرياضة والاستجمام، مشيرا إلى توفير مواصلات ذهابا وإيابا إلى الجامعات المحيطة على مدار الساعة.

وبين النداف أن المشروع وفر 78 فرصة عمل جميعها تم تعبئتها من العمالة المحلية، لافتا إلى أن المشروع يزاوج بين العراقة والحداثة من حيث التصميم والخدمات والمرافق ويوفر أدوات دراسية تناسب التخصصات التي تدرسها الطالبات ضمن بيئة آمنة.

وقال إن المشروع جاء في إطار المخطط الشمولي لمنطقة إربد التنموية ويقدم حلولا تكاملية لمفهوم الدراسة السياحية بجودة عالية وأسعار مناسبة، منوها إلى أن عدد الطلبات التي تلقاها من الطالبات الدراسات في جامعات الشمال كان كبيرا وهو ما يشكل دافعا للتوسع في المشروع مستقبلا ليشمل العاملات في المستشفيات والمنشآت الصناعية والاستثمارية في المنطقة.

ووصف النائب خالد أبو حسان مشروع "هيلين" بالريادي والابتكاري؛ نظرا للحاجة الماسة إلى هذا النوع من الخدمات المتميزة نظرا لوجود أكثر من 120 ألف طالب وطالبة يدرسون في الجامعات الحكومية والخاصة في محافظة إربد، واعتبره مشروعا تنمويا بامتياز ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي بإقامة مشاريع استثمارية تنموية نوعية تخدم التنمية وتولد فرص العمل.

وأكد أبو حسان ضرورة التوجه لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات والعمل على توطينها من خلال القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عوائد الاستثمار في المحافظات لا تقل عنها أهمية في العاصمة.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار والحوافز التي يوفرها تشكل عوامل جذب لاستثمارات نوعية تحاكي احتياجات المواطنين في المحافظات والأطراف مشيدا بالمشروع الذي يشكل نقطة جذب سياحي وتنموي للمنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للمناطق التنموية عواد حجازي إن "هيلين" يعتبر لبنة أساسية في تطوير البيئة التعليمية بالإضافة إلى خدمته للأبعاد التنموية المأمولة بتناغم البيئة التعليمية الصحية مع الأهداف التنموية بما يعزز الاستثمار القائم على الريادة والابتكار.

وأشار وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور محمد أبو قديس إلى أن المشروع يوفر خدمة متميزة معززة ومحفزة للبيئة التعليمية في جامعات الشمال وكلياتها ومعاهدها المختلفة كما انه يشكل فرصة واعدة لاستقطاب الطالبات من الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب الاستفادة منه كبيئة تعليمية آمنة وفعالة في برامج التبادل الطلابي المختلفة مع الجامعات العالمية.





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