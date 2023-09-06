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تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية (أسماء)

9/6/2023 2:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور أمية طوقان وحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وأعضاء المجلس الموافقة على تنسيبات رئيس الجامعة بإجراء التشكيلات الأكاديمية والتي شملت تعيين نائب لرئيس الجامعة وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وتاليا تفاصيل التشكيلات الجديدة:

تعيين الأستاذ الدكتور موسى خالد أبو عرابي نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور أحمد سلامة عيال عواد عميدا لكلية الهندسة التكنولوجية.

تعيين الأستاذ الدكتور يحيا سلامة الخريسات عميدا لكلية إربد الجامعية.

تعيين الأستاذ الدكتور بشار يعقوب عماري عميدا لكلية الحصن الجامعية.

تعيين الأستاذ الدكتور زيد سليمان العدوان عميد لكلية الزرقاء الجامعية.

تعيين الأستاذ الدكتور محمد صبحي غيث عميدا للبحث العلمي والابتكار.

تعيين الأستاذ الدكتور رضوان قاسم الدويري عميدا لكلية الهندسة.

تعيين الأستاذ الدكتور عمر أحمد الزعبي عميدا لكلية الذكاء الاصطناعي.

تعيين الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرحيم الدحيات عميدا لكلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية.

تعيين الدكتور هارون سالم الطروانة قائما بأعمال عميد كلية الكرك الجامعية.

وثمن المجلس جهود عمداء الكليات الذين أنهوا مدة تكليفهم، متمنيا التوفيق للعمداء الجدد في تحقيق مزيد من التقدم والإنجاز لمسيرة الجامعة بكلياتها ووحداتها ومراكزها العلمية كافة.



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