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حل مجلس بلدي القويرة

9/6/2023 2:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اعتبار مجلس بلدي القويرة منحلَّاً، بسبب تقديم أعضاء المجلس استقالاتهم؛ وذلك سنداً لأحكام المادَّة (34/د) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م.





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