حل مجلس بلدي القويرة
التاريخ
9/6/2023 2:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اعتبار مجلس بلدي القويرة منحلَّاً، بسبب تقديم أعضاء المجلس استقالاتهم؛ وذلك سنداً لأحكام المادَّة (34/د) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م.
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