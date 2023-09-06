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اجتماع أردني إسرائيلي في العقبة

9/6/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال بيان رسمي أصدره المكتب الإعلامي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إنه بناءً على مخرجات اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي في العام 1994، و بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمواضيع المشتركة في البلدين.

وحسب البروتوكول النهائي ما بين العقبة و أم الرشراش " ما يسميه الاحتلال إيلات" والمنبثق عن إتفاقية السلام المشار إليها أعلاه ، فقد التأم اجتماع موسع للجَنة التنسيقية العليا بين الجانبين الأردني والإسرائيلي على مستوى الخبراء في مدينة العقبة وذلك للتباحث حول عدد من الملفات والتي تُعنى بالتنسيق لغايات القضايا المشتركة في عدة مجالات.

و تمخض عن تلك التفاهمات الوصول إلى زيادة أعداد العمال الأردنيين بنحو 1150 عاملاً أردنياً، فضلاً عن 3200 عاملاً يعملون منذ سنوات سابقة في مدينة أم الرشراش " ما يطلق عليه الاحتلال إيلات" ، حيث تم بحث أوضاع العمالة الأردنية بما يضمن وضع وجودة العمل لهم داخل المنشآت المستهدفة في المدينة المشاطئة لخليج العقبة.

كما تم بحث مجالات التعاون في الأمور الزراعية والتكنولوجيا الحيويّة في القطاعات الزراعية ومنها الزراعات السمكّية في المياه المالحة بما يتوائم مع المصلحة الوطنية،

وفي السياق بحثت اللجنة التي تترأسها من الجانب الأردني سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اقتراحاً لبدء خطوط الطيران المباشر ، وذلك من شأنه زيادة أعداد السائحين لمنطقة العقبة وتسهيل عبور الأفواج السياحية العالمية التي تستخدم مطار أم الرشراش، فضلاً عن المجموعات السياحية العابرة نحو الجانب الأردني .

كما شدد الجانب الأردني على وضع إدارة المناطق الساحلية المشتركة بما يخدم استدامة العمق الساحليّ والمحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة وشواطئها والتنسيق ومنع رميّ المخلفات الضارة ببيئة البحر الأحمر

و بما يخص الحفاظ على البيئة في منطقة العقبة فقد تم التباحث في عدة أمورٍ مشتركة للحفاظ على التوازن البيئي وديمومة مراصد الطيور المستوطنة والمهاجرة غير الضارة وذلك من خلال مكافحة الطيور الضارة ومنها الغراب الهندّي القادم من بلاد شرق آسيا مع السفن والذي يخلف أضراراً على التنوع الاحيائي والمزروعات و أيضاً الحشرات الضارة والتأكيد على نظافة الشواطىء من العبث خصوصًا المرجانية منها .



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