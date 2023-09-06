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عجلون تخطف قلوب إعلاميين وتستحق لقب سويسرا الشرق

9/6/2023 2:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- في حدث فريد هو الأول من نوعه، احتضنت محافظة عجلون أمس، وفودا إعلامية ضمت مئات الصحفيين والمصورين، الذين يمثلون عشرات وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، جالوا في ربوع المواقع والمشاريع السياحية والأثرية، مسجلين مشاهدات فريدة، مدونين ملاحظاتهم لإعدادها كمواد صحفية نوعية، فيما وثق مصورون مشاهد خلابة، كل من زاويته ونظرته الإبداعية الخاصة.
وفي وصف لجمالية المناظر وما التقطته كميرات المصورين من صور فريدة، اختصر بعض الإعلاميين في تعبيرهم عن التجربة بوصف المحافظة بـ "سويسرا الشرق".
هذه الزيارة التي جرى الإعداد لها، وهيأت لها الظروف الملائمة من عدة جهات، وتمثلت بوزارة السياحة وهيئة الإعلام وجامعة عجلون الوطنية وجهات أخرى مساندة كمبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون ووكالة عجلون الإخبارية، سيكون لها أكبر الأثر، وفق تأكيدات المسؤولين وأصحاب المشاريع السياحية وإعلاميين، في تسليط الضوء على المحافظة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنمية المحافظة السياحية التي تأتي على رأس أولويات الخريطة الاستثمارية للمحافظة.
وخلال الجولة التي تضمن برنامجها زيارة العديد من المشاريع السياحية والمواقع الأثرية، كقلعة عجلون ومسجد عجلون، وموقع مارس الياس وكنيسة سيدة الجبل، ومحمية غابات عجلون ومشروع التلفريك، والمسارات السياحية ومشاريع سياحية خاصة، اطلعت الوفود على مواطن الجمال في تلك المشاريع، وتعرفوا على قيمتها التاريخية وأثرها في جذب السياح المحليين والعرب والأجانب، إضافة إلى دورها التنموي وحاجاتها إلى المزيد من خدمات البنى التحتية المحفزة على المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
ووصف الإعلامي عامر الصمادي المحافظة بأنها تستحق أن يطلق عليها "سويسرا الشرق" فهي الأجمل بخضرتها وغاباتها ومائها وجبالها وأوديتها وينابعها، فهي رئة وأكسجين الأردن، وفيها من المقومات الأثرية الموغلة في القدم، والسياحية والطبيعة الآسرة ما يجعلها تستحق هذا اللقب، ويدعونا لمزيد من تسويقها وتروجيها سياحيا لما لها من آثار تنموية ستنعكس على المجتمع المحلي للمحافظة والمستوى الوطني.
ويؤكد الصحفي علي القضاة أن المحافظة باتت تضع أقدامها على خريطة السياحة المحلية والعربية والعالمية، ما يتطلب من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية والمساندة والداعمة اغتنام هذه الفرصة لتسليط الضوء على مختلف مجالات السياحة وأنواعها في المحافظة، وإبراز مكامن وتفاصيل جمالها، مع ضرورة التركيز على تجويد وتوسعة الخدمات الأساسية من طرق وكهرباء ومياه، وتسهيل إجراءات الاستثمار.
ورأت الزميلات نهى قطاونة وعواطف الحجايا ويسرى أبو عنيز أن محافظة عجلون أصبحت تمتلك من مقومات الجمال ما يجعلها تنافس مواقع عالمية، خصوصا مع تشغيل التلفريك، وانتشار عشرات المواقع والمشاريع السياحية ذات الإطلالات الجميلة والمميزة والخدمات الجيدة، إضافة إلى ما تحتويه من غابات شاسعة ومئات المواقع الأثرية.
وأشاد مالك سلسلة مشاريع سياحية في المحافظة مصطفى القضاة بهذه الزيارة للوفد الإعلامي وأهميته في ابراز المحافظة سياحيا وتنمويا، مؤكدا استعداده للتعاون وتقديم التسهيلات في مختلف الأنشطة والمبادرات التي من شأنها الترويج للمحافظة سياحيا.
وقدم شكره للقائمين على هذه المبادرة التي جاءت تحت شعار "الإعلام والتنمية المستدامة" بتنظيم من هيئة الإعلام الأردنية وجامعة عجلون الوطنية ووكالة عجلون الإخبارية لتسليط الضوء على واقع المحافظة والترويج لها سياحيا إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المحافظة.
وكانت أولى محطات الوفد الإعلامي قد بدأت في جامعة عجلون الوطنية، حيث كان باستقبالهم محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد نور الصمادي ورئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة ورئيس مجلس المحافظة عمر المومني ومدراء الدوائر الرسمية والفاعليات الشعبية والطلابية وأعضاء مبادرة الأردن بعيون مصوريها.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ الشريف بالإعلاميين الذين هم عين الوطن، مؤكدا أهمية ودور الإعلام المسؤول الذي ينقل الصورة والحدث بواقعية ويبرز الإنجازات، مشيرا للمكارم والمبادرات الملكية التي حظيت بها المحافظة في عهد الملك عبد الله الثاني وتجاوزت 30 مبادرة ومكرمة منذ عام 2019 بلغت قيمتها 140 مليون دينار وطالت العديد من المجالات.
وبين أن تلفريك عجلون الذي جاء بمبادرة ملكية حقق نقلة نوعية تنموية للمحافظة وقد أصبح الحلم حقيقة، وقد ساهم ذلك بتشغيل المرافق السياحية وزاد القيمة السوقية للأراضي والقوة الشرائية وزيادة الإقبال على زيارة المحافظة حيث تجاوز عدد زوار التلفريك والقلعة 570 ألف زائر منذ تشغيله، لافتا إلى أن التلفريك فتح الباب الحقيقي للاستثمار في المحافظة.
وعرض رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة مسيرة الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع المحلي والرسالة التعليمية الأسمى، مشيرا إلى أنه بوجود هذا الحشد المهيب يسرنا أن نطلق مبادرة عجلون أوكسجين الأردن حيث تشكل عجلون رئة الأردن بالغطاء النباتي والذي يعتبر أحد مرتكزات الحياة الذي يبث الأوكسجين في فضاءات الوطن وترجمة لهذه المبادرة يتم اليوم بحضور هذا الحشد الإعلامي توقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية لاستحداث برامج تدريبية ترتقي للدبلوم العالي في الصحة البيئية وفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أنه وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني تم استحداث مركز تدريب للادلاء السياحيين لاقليم الشمال ومركزه الجامعة بالتعاون مع وزارة السياحة، مشيرا للمشاريع الجديدة التي سيتم المباشرة بها قريبا بعد أن أصبحت الجامعة مركزا اقليميا ودوليا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما أنه سيتم بناء مجمعات علمية وأكاديمية ورياضية قريبا.
وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة عضو اللجنة الفنية للمخطط الشمولي لمحافظة عجلون الدكتور المهندس محمد نور الصمادي إن عجلون اليوم تعيش ألق الفرح والزهو بيوم عجلوني وطني بامتياز بحضور الفاعليات الإعلامية، لا سيما وأن المحافظة تحظى باهتمام من القيادة الهاشمية التي باركت في زيارتها الأخيرة المخطط التنموي الشمولي بعد أن أخذ موافقة مجلس التنظيم الأعلى، لافتا إلى أن المخطط يشتمل على 220 بطاقة للمشاريع التنموية.
وقال الدكتور الصمادي يتطلع أهالي عجلون بعد أن أصبح التلفريك يشكل هويتها التنموية والسياحية والزراعية أن تكون قبلة الأردنيبن للاطلاع على مقوماتها ومنتجاتها.
وقال مدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وايمانا من هيئة الإعلام بضرورة وأهمية العمل والتواصل الميداني جاءت هذه المبادرة لتنهض بعمليات التشبيك ما بين الإعلام والمحافظات حيث البداية من عجلون والتي ستشمل باقي محافظات المملكة بهدف ربط الإعلام مباشرة بالمجتمع المحلي والاطلاع على ما تحقق من تطور ومنجزات وما هو متاح من فرص تنموية واستثمارية تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة ودور الإعلام في إبراز الفرص والمنجزات ولزوم معالجة التحديات، معربا عن أمله بأن تتطور هذه المبادرة الريادية والبناء عليها وتسليط الاضواء على المحافظات الأردنية.
وعرض مدير السياحة فراس خطاطبة الواقع السياحي في المحافظة وما شهده القطاع من تطور في عهد الملك عبد الله الثاني من نمو وتعدد المشاريع سواء ما نفذ عن طريق الوزارة أو القطاع الخاص وتزيد على 30 مشروعا الى جانب المسارات السياحية الجاذبة، لافتا إلى أن التلفريك أحدث نموا وتطورا في زيادة الإقبال على المحافظة بصورة غير مسبوقة.
وأشار إلى أن عدد زوار المحافظة السنوي يتجاوز مليونين و200 ألف زائر ولا شك أن هذا الرقم سيزيد مستقبلا.
وأشار ناشر ومدير وكالة عجلون الإخبارية وعضو مجلس محافظة عجلون منذر الزغول إلى أن زيارة هذا العدد الكبير من وسائل الإعلام الأردنية والعربية والأجنبية لمحافظة عجلون، يعتبر فرصة تاريخية للترويج لأماكننا السياحية والأثرية في المحافظة التي يتجاوز عددها 250 موقعا أثريا وسياحيا، مثمنا لهيئة الإعلام وجامعة عجلون الوطنية تعاونهما لأبراز هذه المبادرة وانطلاقها.
وكان الإعلاميون انطلقوا ضمن مسارين حيث زار فريق منهم مقام سيدة الجبل في عنجرة أحد مواقع الحج المسيحي المعتمد من قبل الفاتيكان والمركز الثقافي ومجمع عجلون الشبابي ومسجد عجلون كأقدم مسجد في المملكة كما زار الفريق الآخر محمية غابات عجلون والاكاديمية الملكية لحماية البيئة واكواخ المكرمة الملكية وسوس راسون ومار الياس الموقع الثاني المعتمد للحج المسيحي، وفي نهاية الجولة التقى الفريقان وتشاركا في زيارة موقع التلفريك وقلعة عجلون.



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