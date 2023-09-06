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أدير العقارية تطرح مشروع سوار في جنوب جدة للبيع بالمزاد العلني

9/6/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023م، المزاد العلني الذي تنظمه شركة "أدير العقارية" لبيع أرضي مشروع "سوار" متنوعة الاستخدامات، أيقونة مشاريع جدة الاستثمارية، وذلك في قاعة ليلتي للاحتفالات والمؤتمرات بمحافظة جدة، تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية“تصفية”، عند تمام الساعة 4 عصرًا.
وأشار "سليمان الحربي" نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن مشروع "سوار" يحتضن أرضين خام فريدتين من نوعهما، تمتدان على مساحة إجمالية تبلغ 1,536,163.88مترًا مربعًا، تتميزان بموقعهما الاستراتيجي في حي "المليساء" جنوب مدينة جدة، وسط بيئة استثمارية عالية الجودة.
ولفت إلى أن أرضي المشروع تتفردان باستخداماتهما المرنة ومساحاتهما المتنوعة لتمنح المستثمرين فرصة استثنائية لبناء عالمهم الاستثماري الجديد بالشكل الذي يحلو لهم، وبما يحقق تطلعاتهم ورؤاهم المستقبلية.
وتوقع الحربي، أن يشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون للاستثمار في سوق العقارات الواعد في مدينة جدة. مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس التزام الشركة بتوفير فرص نموذجية للمستثمرين، لتحقيق تطلعاتهم في الحصول على عقارات متميزة ومربحة

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