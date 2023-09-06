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ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر - جريدة الوطن السعودية

9/6/2023 2:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ربط منصتي "بلدي" و"العمل الحر"، لإتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل والاستفادة من مميزاتها، إذ يأتي ذلك في إطار التكامل بين الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزم من المحفزات والممكنات التي تساعدهم على الاستدامة والاستمرار، وتمنحهم نافذة للعديد من الخدمات مثل: (تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية).
وتمنح وثيقة العمل الحرّ الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في الأنشطة التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى رفع مستوى الموثوقية وتأهيل الباعة للحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستفيدين. يُذكر أنه يمكن إصدار الوثيقة مباشرة بعد إصدار رخصة الباعة الجائلين عبر منصة "بلدي"، وذلك من خلال اتباع الخطوات والاشتراطات الخاصة بالوثيقة من خلال زيارة الرابط .

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