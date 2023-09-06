يتم دعم GFF 2023 من قبل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MietY)، وإدارة الشؤون الاقتصادية (DEA)، ووزارة المالية، وبنك الاحتياطي الهندي (RBI)، وهيئة مراكز الخدمات المالية الدولية (IFSCA). تم تنظيمه من قبل مجلس المدفوعات الهندي (PCI)، ومجلس تقارب التكنولوجيا المالية (FCC)، ومؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI).

قامت السيدة المبجلة Nirmala Sitharaman، وزيرة المالية في حكومة الهند، بافتتاح المؤتمر. وفي كلمتها، قالت: "تعمل شركات التكنولوجيا المالية في الهند على تعزيز الشمول والتأثير على النظام البيئي المالي في الهند. واليوم، أصبحت التكنولوجيا المالية أداة قوية وديناميكية للشمول المالي." وكان ذلك في إطار حديثها بإسهاب عن دور التكنولوجيا المالية في بناء نظام بيئي مالي عالمي مسؤول.

وفي معرض حديثها عن النمو في الحلول المالية الرقمية، قالت Soraya M. Hakuziyaremye: "لقد سمح لنا انتشار الأموال عبر الهاتف المحمول بزيادة الشمول المالي. قبل تقديم خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، كان 48% فقط من الروانديين لديهم حساب مصرفي، أما اليوم فقد بلغت النسبة 77%. وهناك أيضًا طفرة في اعتماد المدفوعات الإلكترونية."

وتحدثت أيضًا عن فرصة التعاون عبر الحدود، مشيرة إلى أن مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا ينمو بسرعة كبيرة، ويمكن أن تكون رواندا بوابة لخدمة أفريقيا ككل.

أبرز فعاليات مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي Global Fintech 2023 :

3 أيام | 13 مسارًا | أكثر من 800 متحدث | 15+ من تقارير قيادة الفكر | 81 ورقة أكاديمية | أكثر من 50 ورشة عمل | أكثر من 125 دولة | أكثر من 250 جلسة | أكثر من 250 مستثمرًا | أكثر من 500 عارض | 150 ألف قدم مربع. منطقة المعارض قدم | 3 هاكاثون | 50000+ مندوب

لمزيد من المعلومات حول:

مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي Global Fintech 2023: مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي Global Fintech 2023: الحدث الأول للتكنولوجيا المالية لهذا العا

مجلس المدفوعات الهندي: PCI - مجلس المدفوعات في الهن

مجلس تقارب التكنولوجيا المالية: مرحبًا بكم في مجلس تقارب التكنولوجيا المالية (fintechcouncil.in

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