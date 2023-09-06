مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي Global Fintech 2023
التاريخ
9/6/2023 2:21:22 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- "إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي هما العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في رواندا،" هذا ما قالته Soraya M. Hakuziyaremye, Dty، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب محافظ بنك رواندا الوطني، خلال محادثة جانبية حول "الابتكار من أجل الشمول" في المؤتمر مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي Fintech Fest 2023 (GFF 2023) . وكانت Cecilia Skingsley، رئيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، أحد الحاضرين في الجلسة التي استضافها Shri Rajesh Bansal، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في البنك الاحتياطي.
يتم دعم GFF 2023 من قبل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MietY)، وإدارة الشؤون الاقتصادية (DEA)، ووزارة المالية، وبنك الاحتياطي الهندي (RBI)، وهيئة مراكز الخدمات المالية الدولية (IFSCA). تم تنظيمه من قبل مجلس المدفوعات الهندي (PCI)، ومجلس تقارب التكنولوجيا المالية (FCC)، ومؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI).
قامت السيدة المبجلة Nirmala Sitharaman، وزيرة المالية في حكومة الهند، بافتتاح المؤتمر. وفي كلمتها، قالت: "تعمل شركات التكنولوجيا المالية في الهند على تعزيز الشمول والتأثير على النظام البيئي المالي في الهند. واليوم، أصبحت التكنولوجيا المالية أداة قوية وديناميكية للشمول المالي." وكان ذلك في إطار حديثها بإسهاب عن دور التكنولوجيا المالية في بناء نظام بيئي مالي عالمي مسؤول.
وفي معرض حديثها عن النمو في الحلول المالية الرقمية، قالت Soraya M. Hakuziyaremye: "لقد سمح لنا انتشار الأموال عبر الهاتف المحمول بزيادة الشمول المالي. قبل تقديم خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، كان 48% فقط من الروانديين لديهم حساب مصرفي، أما اليوم فقد بلغت النسبة 77%. وهناك أيضًا طفرة في اعتماد المدفوعات الإلكترونية."
وتحدثت أيضًا عن فرصة التعاون عبر الحدود، مشيرة إلى أن مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا ينمو بسرعة كبيرة، ويمكن أن تكون رواندا بوابة لخدمة أفريقيا ككل.
أبرز فعاليات مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي Global Fintech 2023 :
3 أيام | 13 مسارًا | أكثر من 800 متحدث | 15+ من تقارير قيادة الفكر | 81 ورقة أكاديمية | أكثر من 50 ورشة عمل | أكثر من 125 دولة | أكثر من 250 جلسة | أكثر من 250 مستثمرًا | أكثر من 500 عارض | 150 ألف قدم مربع. منطقة المعارض قدم | 3 هاكاثون | 50000+ مندوب
لمزيد من المعلومات حول:
مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي Global Fintech 2023: مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي Global Fintech 2023: الحدث الأول للتكنولوجيا المالية لهذا العا
مجلس المدفوعات الهندي: PCI - مجلس المدفوعات في الهن
مجلس تقارب التكنولوجيا المالية: مرحبًا بكم في مجلس تقارب التكنولوجيا المالية (fintechcouncil.in
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