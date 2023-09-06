حقق معهد الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بإطلاقه نموذج فالكون 180 بي - النسخة الأحدث من النموذج اللغوي الكبير فالكون الذي أطلقه المعهد مسبقاً. تساهم هذه الخطوة المهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودورها البارز والمثبت في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يمثل فالكون 180 بي نموذجاً مفتوح الصدر للاستخدامات البحثية والتجارية على حدٍ سواء.

وفي ضوء النجاح الباهر الذي حققه فالكون 40 بي، النموذج المفتوح الذي تربع على رأس قائمة منصة "Hugging Face" للنماذج اللغوية الكبيرة في مايو 2023، واصل معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، دفع عجلة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكان إطلاق نموذج فالكون 40 بي من أولى المرات التي يتم فيها توفير نموذج مفتوح المصدر للاستخدامات البحثية والتجارية على مستوى العالم، ما يعتبر نقلة نوعية في المجال.

ومن جانبه، أكد سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، على أهمية نموذج فالكون وتأثيره الإيجابي على مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، قائلاً: "نسعى لبناء مستقبل تتوفر فيه القوة التحولية للذكاء الاصطناعي للجميع ولتكون في متناول أيديهم، كما نؤكد التزامنا على توسيع إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على نطاق واسع، إذ لا يصح أن تتحكم جهات قليلة ببيانات وخصوصية الأفراد وبالأثر الكبير الملموس لهذه التقنيات. وبالرغم من أننا ما زلنا لا نمتلك جميع الحلول والأجوبة في هذا المجال الواعد، إلا أن عزيمتنا راسخة لتعزيز أطر التعاون المشترك، والمساهمة في تعزيز مجتمع المصادر المفتوحة وضمان توفير فائدة الذكاء الاصطناعي للجميع.

وطُور النموذج الجديد من خلال توظيف 180 مليار عامل متغير، وتم تدريبه على 3.5 تريليون رمز توكين، ما ساهم في تربعه على رأس قائمة منصة "Hugging Face" للنماذج اللغوية الكبيرة المدربة مسبقاً، علماً أنه قد تفوق على نماذج أخرى بارزة مثل نموذج "LLaMA 2" من شركة ميتا وفقاً لمعايير مختلفة مثل اختبارات الاستنتاج والبرمجة والكفاءة والمعرفة.

وعند مقارنته مع النماذج مغلقة المصدر، احتل فالكون 180 بي مرتبة مرتفعة ضمن القائمة بحيث أتى بعد نموذج "GPT 4" من شركة "OpenAI"، في حين تساوى أداؤه مع نموذج "PaLM 2 Large" من جوجل، وهو النموذج الذي يستند إليه نظام "Bard"، علماً بأن فالكون 180 بي يبلغ حجمه نصف هذا النموذج فقط ولكن بإمكانيات أكبر. ويذكر أن ترخيص النموذج يستند إلى "رخصة فالكون 180 بي معهد الابتكار التكنولوجي" المبنية على رخصة أباتشي 2.0.

وبدورها، قالت د. ابتسام المزروعي، المدير التنفيذي وكبير الباحثين بالإنابة لدى وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي: "يجسد إطلاق نموذج فالكون 180 بي الجهود المبذولة تجاه دفع عجلة التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونفخر بمشاركة إمكانياته الواسعة مع العالم. يمهد فالكون 180 بي لحقبة جديدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية سيتم فيها تسخير القدرات العلمية المتقدمة للجميع للمساهمة في تطوير ابتكارات المستقبل. وفي ضوء سعينا المتواصل وجهودنا الملموسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، تمتد رؤيتنا لما هو أبعد من الابتكار ونحو بناء علاقات وثيقة تساهم في مواجهة التحديات العالمية من خلال التعاون في حلها ."

وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي حظي به الإصدار الأول من نموذج فالكون ووصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 12 مليون على مستوى العالم خلال أشهر من إطلاقه، من المتوقع أن تحظى فالكون 180 بي باهتمام واسع في مختلف المجالات ولاستخدامات متعددة مثل روبوتات الدردشة وصياغة التعليمات البرمجية وغيرها.

والجدير بالذكر أن نموذج فالكون 180 بي يتوافق مع عدة لغات رئيسية حول العالم، وهي الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية، كما يمتلك قدرات محدودة في الإيطالية والبرتغالية والبولندية والهولندية والرومانية والتشيكية والسويدية.

لمزيد من المعلومات أو لإبداء الاهتمام بالاستخدام التجاري للنموذج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني FalconLLM.tii.ae.