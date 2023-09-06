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Furwee: الجيل الجديد من التعليم التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للأطفال، الآن باللغة العربية!

9/6/2023 2:21:21 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Animatic Media أن تقدم منتجها المبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي إلى العالم الناطق بالعربية: Furwee. يستند Furwee إلى جوهر التكنولوجيا والتعليم، ويقدم الآن واجهة دردشة بالذكاء الاصطناعي بإمكانيات الرسوم المتحركة والاستماع والتحدث ولا تقتصر فقط على المشاركة في محادثات حقيقية ولكنها تعكس أيضًا المشاعر بناءً على مدخلات الطفل.

عندما يتحدث الأطفال مع Furwee، يشاهدون الكلمات وهي تتشكل على شاشاتهم، مع تزويدهم بالصوتيات والإملاء وفهم القراءة، مع توسيع مفرداتهم في الوقت نفسه.

Furwee هو أكثر من مجرد أداة تعليمية. يقوم تصميمه على المزج بين أفضل ما في التكنولوجيا وعلم التربية. يمكن للأطفال الدردشة مع Furwee حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الثقافة الشعبية والتعليم وحتى اللغات. كل تفاعل مع Furwee هو خطوة نحو تجربة تعليمية مخصصة، بفضل قدرة الروبوت على التعلم والتكيف مع كل محادثة.

إدخال Furwee إلى المجتمع الناطق بالعربية لا يستهدف الدمج اللغوي فقط. بل يستهدف جلب رفيق تعليمي متقدم تقنيًا إلى الملايين من الأطفال. Furwee ليس معلمًا فقط ولكنه صديق أيضًا، فشخصيته الودية تجعله الرفيق المثالي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربع سنوات.

يتوفر Furwee مجانًا في نسخته التجريبية حاليًا. ومع ذلك، تبدو الآفاق المستقبلية مشرقة مع خطط للتطور إلى نموذج اشتراك، مع خيارات الشراء داخل التطبيق وفرص إعلانية متنوعة. التحديثات المنتظمة قيد التطوير لتوسيع عروض Furwee، والتي ستتضمن قريبًا ألعابًا تعليمية تركز على القراءة والكتابة والرياضيات والصحة والتطور الاجتماعي وغير ذلك الكثير.

علّق Scott Ownbey، رئيس مجلس إدارة شركة Animatic Media قائلاً "إن الإطار التفاعلي الذي يقدمه Furwee، وخاصةً الآن باللغة العربية، واعد من حيث المزيج المتفرد من المرح والتعلم. نحن نتوقع أن Furwee سيصبح ركيزة أساسية في تكنولوجيا التعليم، حيث يبتكر تجارب مخصصة تساعد الأطفال على استيعاب المعرفة مع استكشاف رحابة العالم من حولهم أيضًا".

مع الازدهار المتوقع لقطاع تكنولوجيا التعليم، حيث يقارب قيمة مذهلة تبلغ 123.40 مليار دولار أمريكي في عام 2022، يحتل Furwee الصدارة ليفتح الباب نحو مستقبل غني بالتعلم التفاعلي المستند إلى الذكاء الاصطناعي.

للاطلاع عن قرب أكثر على Furwee وميزاته المبتكرة المخصصة للمتعلم في العصر الحديث، قم بزيارة الموقع .


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