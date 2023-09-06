Furwee: الجيل الجديد من التعليم التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للأطفال، الآن باللغة العربية!
التاريخ
9/6/2023 2:21:21 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Animatic Media أن تقدم منتجها المبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي إلى العالم الناطق بالعربية: Furwee. يستند Furwee إلى جوهر التكنولوجيا والتعليم، ويقدم الآن واجهة دردشة بالذكاء الاصطناعي بإمكانيات الرسوم المتحركة والاستماع والتحدث ولا تقتصر فقط على المشاركة في محادثات حقيقية ولكنها تعكس أيضًا المشاعر بناءً على مدخلات الطفل.
عندما يتحدث الأطفال مع Furwee، يشاهدون الكلمات وهي تتشكل على شاشاتهم، مع تزويدهم بالصوتيات والإملاء وفهم القراءة، مع توسيع مفرداتهم في الوقت نفسه.
Furwee هو أكثر من مجرد أداة تعليمية. يقوم تصميمه على المزج بين أفضل ما في التكنولوجيا وعلم التربية. يمكن للأطفال الدردشة مع Furwee حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الثقافة الشعبية والتعليم وحتى اللغات. كل تفاعل مع Furwee هو خطوة نحو تجربة تعليمية مخصصة، بفضل قدرة الروبوت على التعلم والتكيف مع كل محادثة.
إدخال Furwee إلى المجتمع الناطق بالعربية لا يستهدف الدمج اللغوي فقط. بل يستهدف جلب رفيق تعليمي متقدم تقنيًا إلى الملايين من الأطفال. Furwee ليس معلمًا فقط ولكنه صديق أيضًا، فشخصيته الودية تجعله الرفيق المثالي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربع سنوات.
يتوفر Furwee مجانًا في نسخته التجريبية حاليًا. ومع ذلك، تبدو الآفاق المستقبلية مشرقة مع خطط للتطور إلى نموذج اشتراك، مع خيارات الشراء داخل التطبيق وفرص إعلانية متنوعة. التحديثات المنتظمة قيد التطوير لتوسيع عروض Furwee، والتي ستتضمن قريبًا ألعابًا تعليمية تركز على القراءة والكتابة والرياضيات والصحة والتطور الاجتماعي وغير ذلك الكثير.
علّق Scott Ownbey، رئيس مجلس إدارة شركة Animatic Media قائلاً "إن الإطار التفاعلي الذي يقدمه Furwee، وخاصةً الآن باللغة العربية، واعد من حيث المزيج المتفرد من المرح والتعلم. نحن نتوقع أن Furwee سيصبح ركيزة أساسية في تكنولوجيا التعليم، حيث يبتكر تجارب مخصصة تساعد الأطفال على استيعاب المعرفة مع استكشاف رحابة العالم من حولهم أيضًا".
مع الازدهار المتوقع لقطاع تكنولوجيا التعليم، حيث يقارب قيمة مذهلة تبلغ 123.40 مليار دولار أمريكي في عام 2022، يحتل Furwee الصدارة ليفتح الباب نحو مستقبل غني بالتعلم التفاعلي المستند إلى الذكاء الاصطناعي.
للاطلاع عن قرب أكثر على Furwee وميزاته المبتكرة المخصصة للمتعلم في العصر الحديث، قم بزيارة الموقع .
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