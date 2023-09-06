انضمت BYD HAN (سيدان من الفئة E) وBYD ATTO 3 (رياضية متعددة الأغراض من الفئة C) اللتين تم عرضهما في معرض باريس للسيارات العام الماضي إلى بعض الإضافات الجديدة المثيرة في ميونيخ في شكل سيارة BYD DOLPHIN متعددة الاستخدامات (من الفئة C هاتشباك) جنبًا إلى جنب مع السيارة السيدان الديناميكية BYD SEAL من الفئة D. يمكن لزوار معرض IAA أيضًا الاستمتاع بمعاينة لسيارة BYD SEAL U الفسيحة والمريحة والعملية (رياضية متعددة الأغراض من الفئة D) قبل إصدارها المرتقب في أوروبا.

بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم ميل إلى "الفخامة"، تستضيف ميونيخ أيضًا أول عرض عام على الإطلاق على الأراضي الأوروبية للعلامة التجارية الفرعية الفخمة DENZA. إن سيارة DENZA D9 متعددة الأغراض الفخمة سيارة ذات 7 مقاعد (مساحة 2+2+3) وبها العديد من ابتكارات الراحة والسلامة والأداء.

الإطلاق الأوروبي لسيارة BYD SEAL السيدان من الفئة D الأنيقة والرياضية

باستخدام معايير التصميم Ocean X من شركة BYD، فإن BYD SEAL الديناميكية، المبنية على المنصة الإلكترونية المتقدمة 3.0، تجسد العديد من أحدث تقنيات الشركة الخاصة بالسلامة والراحة والأداء.

إنها السيارة الأولى التي تستخدم تكنولوجيا CTB (الخلية للجسم) المبتكرة من شركة BYD والتي تدمج الجسم والبطارية الشفرة لتحقيق مستويات فائقة من القوة الهيكلية، ما يوفر صلابة في الالتواء على مستوى السيارة الرياضية. يستفيد نظام الدفع الرباعي في السيارة BYD SEAL أيضًا من نظام iTAC (التحكم الذكي في تكيف عزم الدوران) الأحدث من شركة BYD لتحقيق الاستقرار المتقدم والتعامل وأداء السلامة.

تتوفر BYD SEAL بمستويين من التجهيزات: نظام الدفع الخلفي (RWD) 'Design' (230 كيلوواط) والدفع الرباعي (AWD) 'Excellence' (390 كيلوواط)، بستة خيارات ألوان جذابة. توفر BYD SEAL مدى قيادة يبلغ 570/520 كم (مع إجراء اختبار المركبات الخفيفة المتناسق عالميًا) للتطبيق العملي، مع تسارع مبهج من 0 إلى 100 كم في 5.9/3.8 ثانية فقط اعتمادًا على الطراز. تستخدم BYD SEAL البطارية الشفرة من شركة BYD وهي فائقة الأمان وخالية من الكوبالت بقدرة 82.5 كيلووات في الساعة.

معاينة للسيارة الرياضية المتعددة الأغراض BYD SEAL U الكهربائية بالكامل

كما ظهرت السيارة الرياضية المتعددة الأغراض BYD SEAL U من الفئة D لأول مرة في ميونيخ. تتميز سيارة BYD SEAL U الفسيحة التي تتسع لخمسة ركاب ومساحة كبيرة للأمتعة، بجمالياتها الأنيقة المستوحاة من المحيط، مع مستويات عالية من الأمان والراحة والاستخدام العملي. وهي تمثل قيمة ممتازة في سوق السيارة الرياضية المتعددة الأغراض الكهربائية بالكامل، وستكون متاحة للمستهلكين الأوروبيين خلال النصف الأول من عام 2024.

يقول Michael Shu، المدير الإداري لشركة BYD Europe: "يسعدنا أن نقدم ستة من أحدث طرازات سيارات الطاقة الجديدة لدينا في معرض IAA، ما يمنح العملاء خيارات أكبر للتنقل الكهربائي. لقد حققنا تقدمًا كبيرًا في دخول أسواق جديدة في أوروبا. منذ اثني عشر شهرًا فقط، قدمنا علامتنا التجارية إلى أوروبا وفي أقل من عام، أنشأنا حضورًا لعلامتنا التجارية في 15 بلدًا أوروبيًا وافتتحنا أكثر من 140 متجرًا. نعمل جنبًا إلى جنب مع أفضل شركاء التوزيع لإنشاء شبكة تقدم خدمات عملاء متميزة وتجارب بيع بالتجزئة. ونحن نتطلع إلى توسيع ذلك بشكل أكبر، وإعطاء المزيد من المستهلكين الفرصة لتجربة المزايا والتقنيات المتقدمة للسيارات الكهربائية من شركة BYD".

أضاف Wolfgang Egger، مدير التصميم في شركة BYD: "إن الهدف من تصميم BYD هو تقديم بيان للمستقبل، من أجل تنقل بالطاقة الجديدة يناسب الاحتياجات المختلفة. يتمثل جزء أساسي من روح التصميم لدينا في الحفاظ على حركة وجمال ما استمتعنا به لسنوات عديدة في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. عندما نتحدث عن المستقبل، فإن هذا يتجاوز المنصات الجديدة، وخيارات الهندسة البنى الجديدة، والابتكار في التكنولوجيا، والابتكار في التصميم. هدفنا هو تكوين ارتباط عاطفي، كما فعلنا مع السيارتين SEAL وSEAL U من شركة BYD من خلال مزيج من الجماليات والأداء والتكنولوجيا".

تلتزم شركة BYD بتقديم مجموعة متنوعة من السيارات الصديقة للبيئة، وتوفر خيارات واسعة وابتكارات تغير قواعد اللعبة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وإمكانية وصول أكبر إلى التنقل الكهربائي في أوروبا. حققت شركة BYD في العام الماضي مبيعات بلغت 1.86 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة على مستوى العالم. وتعد شركة BYD أيضًا أول جهة تصنيع للمعدات الأصلية تقدم 5 ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة على مستوى العالم، ما يؤكد من جديد مكانتها باعتبارها العلامة التجارية رقم 1 لسيارات الطاقة الجديدة في العالم حيث أصبحت الشركة أيضًا من أفضل 10 علامات تجارية للسيارات في كل أنحاء العالم.

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نبذة عن شركة BYD

هي شركة متعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا المتقدمة مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. تأسست شركة BYD في عام 1995 كجهة تصنيع للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وتفتخر الآن بنطاق أعمال متنوع يغطي السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة والإلكترونيات، مع أكثر من 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى استخداماتها، تلتزم شركة BYD بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على أنواع الوقود الأحفوري. يغطي حضور سيارات الطاقة الجديدة الآن 6 قارات وأكثر من 70 دولة ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. من المعروف أن الشركة مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنزن، وهي إحدى الشركات المدرجة في قائمة مجلة Fortune لأفضل 500 شركة في العالم تقدم الابتكارات سعيًا لتحقيق عالم أكثر خضرة.

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نبذة عن شركة BYD Auto

تأسست الشركة في عام 2003، وهي شركة سيارات تابعة لشركة BYD، وهي بدورها شركة متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الفائقة مكرسة لاستغلال الابتكارات التكنولوجية من أجل تحقيق حياة أفضل. بهدف تسريع التحول الأخضر في قطاع النقل العالمي، تركز شركة BYD Auto على تطوير السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي. لقد أتقنت الشركة التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية بأكملها لسيارات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات المستخدمة في السيارات. وقد شهدت في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك البطارية الشفرة، وتكنولوجيا DM-i وDM-p الهجينة، وe-Platform 3.0، وتكنولوجيا الخلية للجسم. تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري مع التحول إلى السيارات الكهربائية، وظلت تتصدر مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين لمدة 9 سنوات على التوالي.

نبذة عن شركة BYD Europe

يقع المقر الرئيسي للشركة في هولندا، وهو أول فرع خارجي لمجموعة BYD، مع الالتزام بتطوير العلامة التجارية الدولية BYD Auto لتقديم حلول مستدامة آمنة وفعالة في سيارات الطاقة الجديدة من خلال ابتكارات تكنولوجية رائدة على مستوى العالم.

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