(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تكشف شركة BYD، وهي جهة التصنيع الرائدة عالميًا لسيارات الطاقة الجديدة (NEV)، عن ابتكار مجموعة كاملة من سيارات الركاب الكهربائية للمستهلكين الأوروبيين في معرض Internationale Automobilausstellung (IAA) في ميونيخ. تقدم شركة BYD خمس سيارات كهربائية بالكامل مزودة بتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة، إلى جانب الطراز السادس DENZA D9 بالطاقة الجديدة، وهو عرض أوروبي حصري أول للعلامة التجارية الفرعية الفخمة DENZA من الشركة.
انضمت BYD HAN (سيدان من الفئة E) وBYD ATTO 3 (رياضية متعددة الأغراض من الفئة C) اللتين تم عرضهما في معرض باريس للسيارات العام الماضي إلى بعض الإضافات الجديدة المثيرة في ميونيخ في شكل سيارة BYD DOLPHIN متعددة الاستخدامات (من الفئة C هاتشباك) جنبًا إلى جنب مع السيارة السيدان الديناميكية BYD SEAL من الفئة D. يمكن لزوار معرض IAA أيضًا الاستمتاع بمعاينة لسيارة BYD SEAL U الفسيحة والمريحة والعملية (رياضية متعددة الأغراض من الفئة D) قبل إصدارها المرتقب في أوروبا.
بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم ميل إلى "الفخامة"، تستضيف ميونيخ أيضًا أول عرض عام على الإطلاق على الأراضي الأوروبية للعلامة التجارية الفرعية الفخمة DENZA. إن سيارة DENZA D9 متعددة الأغراض الفخمة سيارة ذات 7 مقاعد (مساحة 2+2+3) وبها العديد من ابتكارات الراحة والسلامة والأداء.
الإطلاق الأوروبي لسيارة BYD SEAL السيدان من الفئة D الأنيقة والرياضية
باستخدام معايير التصميم Ocean X من شركة BYD، فإن BYD SEAL الديناميكية، المبنية على المنصة الإلكترونية المتقدمة 3.0، تجسد العديد من أحدث تقنيات الشركة الخاصة بالسلامة والراحة والأداء.
إنها السيارة الأولى التي تستخدم تكنولوجيا CTB (الخلية للجسم) المبتكرة من شركة BYD والتي تدمج الجسم والبطارية الشفرة لتحقيق مستويات فائقة من القوة الهيكلية، ما يوفر صلابة في الالتواء على مستوى السيارة الرياضية. يستفيد نظام الدفع الرباعي في السيارة BYD SEAL أيضًا من نظام iTAC (التحكم الذكي في تكيف عزم الدوران) الأحدث من شركة BYD لتحقيق الاستقرار المتقدم والتعامل وأداء السلامة.
تتوفر BYD SEAL بمستويين من التجهيزات: نظام الدفع الخلفي (RWD) 'Design' (230 كيلوواط) والدفع الرباعي (AWD) 'Excellence' (390 كيلوواط)، بستة خيارات ألوان جذابة. توفر BYD SEAL مدى قيادة يبلغ 570/520 كم (مع إجراء اختبار المركبات الخفيفة المتناسق عالميًا) للتطبيق العملي، مع تسارع مبهج من 0 إلى 100 كم في 5.9/3.8 ثانية فقط اعتمادًا على الطراز. تستخدم BYD SEAL البطارية الشفرة من شركة BYD وهي فائقة الأمان وخالية من الكوبالت بقدرة 82.5 كيلووات في الساعة.
معاينة للسيارة الرياضية المتعددة الأغراض BYD SEAL U الكهربائية بالكامل
كما ظهرت السيارة الرياضية المتعددة الأغراض BYD SEAL U من الفئة D لأول مرة في ميونيخ. تتميز سيارة BYD SEAL U الفسيحة التي تتسع لخمسة ركاب ومساحة كبيرة للأمتعة، بجمالياتها الأنيقة المستوحاة من المحيط، مع مستويات عالية من الأمان والراحة والاستخدام العملي. وهي تمثل قيمة ممتازة في سوق السيارة الرياضية المتعددة الأغراض الكهربائية بالكامل، وستكون متاحة للمستهلكين الأوروبيين خلال النصف الأول من عام 2024.
يقول Michael Shu، المدير الإداري لشركة BYD Europe: "يسعدنا أن نقدم ستة من أحدث طرازات سيارات الطاقة الجديدة لدينا في معرض IAA، ما يمنح العملاء خيارات أكبر للتنقل الكهربائي. لقد حققنا تقدمًا كبيرًا في دخول أسواق جديدة في أوروبا. منذ اثني عشر شهرًا فقط، قدمنا علامتنا التجارية إلى أوروبا وفي أقل من عام، أنشأنا حضورًا لعلامتنا التجارية في 15 بلدًا أوروبيًا وافتتحنا أكثر من 140 متجرًا. نعمل جنبًا إلى جنب مع أفضل شركاء التوزيع لإنشاء شبكة تقدم خدمات عملاء متميزة وتجارب بيع بالتجزئة. ونحن نتطلع إلى توسيع ذلك بشكل أكبر، وإعطاء المزيد من المستهلكين الفرصة لتجربة المزايا والتقنيات المتقدمة للسيارات الكهربائية من شركة BYD".
أضاف Wolfgang Egger، مدير التصميم في شركة BYD: "إن الهدف من تصميم BYD هو تقديم بيان للمستقبل، من أجل تنقل بالطاقة الجديدة يناسب الاحتياجات المختلفة. يتمثل جزء أساسي من روح التصميم لدينا في الحفاظ على حركة وجمال ما استمتعنا به لسنوات عديدة في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. عندما نتحدث عن المستقبل، فإن هذا يتجاوز المنصات الجديدة، وخيارات الهندسة البنى الجديدة، والابتكار في التكنولوجيا، والابتكار في التصميم. هدفنا هو تكوين ارتباط عاطفي، كما فعلنا مع السيارتين SEAL وSEAL U من شركة BYD من خلال مزيج من الجماليات والأداء والتكنولوجيا".
تلتزم شركة BYD بتقديم مجموعة متنوعة من السيارات الصديقة للبيئة، وتوفر خيارات واسعة وابتكارات تغير قواعد اللعبة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وإمكانية وصول أكبر إلى التنقل الكهربائي في أوروبا. حققت شركة BYD في العام الماضي مبيعات بلغت 1.86 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة على مستوى العالم. وتعد شركة BYD أيضًا أول جهة تصنيع للمعدات الأصلية تقدم 5 ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة على مستوى العالم، ما يؤكد من جديد مكانتها باعتبارها العلامة التجارية رقم 1 لسيارات الطاقة الجديدة في العالم حيث أصبحت الشركة أيضًا من أفضل 10 علامات تجارية للسيارات في كل أنحاء العالم.
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نبذة عن شركة BYD
هي شركة متعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا المتقدمة مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. تأسست شركة BYD في عام 1995 كجهة تصنيع للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وتفتخر الآن بنطاق أعمال متنوع يغطي السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة والإلكترونيات، مع أكثر من 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى استخداماتها، تلتزم شركة BYD بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على أنواع الوقود الأحفوري. يغطي حضور سيارات الطاقة الجديدة الآن 6 قارات وأكثر من 70 دولة ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. من المعروف أن الشركة مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنزن، وهي إحدى الشركات المدرجة في قائمة مجلة Fortune لأفضل 500 شركة في العالم تقدم الابتكارات سعيًا لتحقيق عالم أكثر خضرة.
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نبذة عن شركة BYD Auto
تأسست الشركة في عام 2003، وهي شركة سيارات تابعة لشركة BYD، وهي بدورها شركة متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الفائقة مكرسة لاستغلال الابتكارات التكنولوجية من أجل تحقيق حياة أفضل. بهدف تسريع التحول الأخضر في قطاع النقل العالمي، تركز شركة BYD Auto على تطوير السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي. لقد أتقنت الشركة التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية بأكملها لسيارات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات المستخدمة في السيارات. وقد شهدت في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك البطارية الشفرة، وتكنولوجيا DM-i وDM-p الهجينة، وe-Platform 3.0، وتكنولوجيا الخلية للجسم. تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري مع التحول إلى السيارات الكهربائية، وظلت تتصدر مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين لمدة 9 سنوات على التوالي.
نبذة عن شركة BYD Europe
يقع المقر الرئيسي للشركة في هولندا، وهو أول فرع خارجي لمجموعة BYD، مع الالتزام بتطوير العلامة التجارية الدولية BYD Auto لتقديم حلول مستدامة آمنة وفعالة في سيارات الطاقة الجديدة من خلال ابتكارات تكنولوجية رائدة على مستوى العالم.
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