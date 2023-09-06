القنصلية السعودية بإسطنبول تدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب الفيضانات
التاريخ
9/6/2023 2:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت القنصلية السعودية في إسطنبول، المواطنين الموجودين هناك، الى ضرورة توخى الحيطة والحذر من الفيضانات التي ضربت بعض المناطق.
وقالت القنصلية، عبر حسابها على منصة "إكس"، نأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الرقمَيْن المبينَيْن في الأسفل:
00905309552120
00966920033334
MENAFN06092023000089011017ID1107020871
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