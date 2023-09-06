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القنصلية السعودية بإسطنبول تدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب الفيضانات

9/6/2023 2:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت القنصلية السعودية في إسطنبول، المواطنين الموجودين هناك، الى ضرورة توخى الحيطة والحذر من الفيضانات التي ضربت بعض المناطق.
وقالت القنصلية، عبر حسابها على منصة "إكس"، نأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الرقمَيْن المبينَيْن في الأسفل:
00905309552120
00966920033334

MENAFN06092023000089011017ID1107020871

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