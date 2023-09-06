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القبض على داعية مصري روج لـعمرة البدل مقابل 4 آلاف جنيه

9/6/2023 2:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقت الأجهزة الأمنية القبض على داعية مصري، بناء على بلاغ للنيابة يتهمه بارتكاب جرائم تلقي الأموال والتبرعات والدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف والنصب.
وبدأت القصة التي أثارت جدلا واسعا في مصر بفيديو للداعية الإسلامي أمير منير، الذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا فيه لاستخدام تطبيق الكتروني على صفحته يسمح لمن يريد بالقيام بمناسك العمرة بالوكالة مقابل 4 آلاف جنيه مصري، وذلك نيابة عن المتوفين أو المرضى، وشرح أمنير منير في الفيديو طريقة عمل – ما وصفه البعض بالعمرة (ديلفيري) – موضحا توفر 3 أنظمة "العمرة العادية، العمرة في رمضان والعمرة المستعجلة (في اليوم ذاته)"، كما أوضح خطوات الاشتراك في التطبيق، وظهر في الفيديو شخص برداء الإحرام يعلن أدائه لمناسك العمرة نيابة عن شخص معين.
واعتبرت دار الإفتاء هذه الدعوة نوعا من الاتجار بالدين في منشور على منصة "X"، ولكن الداعية المصري ركز على القيام بمناسك الحج او العمرة بالنيابة أو بالوكالة هو أمر شرعي وفقا للسنة الإسلامية.
وأثار الفيديو الكثير من التعليقات الغاضبة والساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث سأله أحدهم عن عدد مرات العمرة التي يقوم بها الشخص، الذي ظهر في الفيديو، في اليوم الواحد، ونشر آخر صورة الداعية وكتب على لسانه "ليس لدي فكة لأرد باقي المبلغ، هل أرده بركعتين في المسجد الحرام".

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