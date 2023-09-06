القبض على داعية مصري روج لـعمرة البدل مقابل 4 آلاف جنيه

القبض على داعية مصري روج لـعمرة البدل مقابل 4 آلاف جنيه
التاريخ
9/6/2023 2:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقت الأجهزة الأمنية القبض على داعية مصري، بناء على بلاغ للنيابة يتهمه بارتكاب جرائم تلقي الأموال والتبرعات والدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف والنصب.
وبدأت القصة التي أثارت جدلا واسعا في مصر بفيديو للداعية الإسلامي أمير منير، الذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا فيه لاستخدام تطبيق الكتروني على صفحته يسمح لمن يريد بالقيام بمناسك العمرة بالوكالة مقابل 4 آلاف جنيه مصري، وذلك نيابة عن المتوفين أو المرضى، وشرح أمنير منير في الفيديو طريقة عمل – ما وصفه البعض بالعمرة (ديلفيري) – موضحا توفر 3 أنظمة "العمرة العادية، العمرة في رمضان والعمرة المستعجلة (في اليوم ذاته)"، كما أوضح خطوات الاشتراك في التطبيق، وظهر في الفيديو شخص برداء الإحرام يعلن أدائه لمناسك العمرة نيابة عن شخص معين.
واعتبرت دار الإفتاء هذه الدعوة نوعا من الاتجار بالدين في منشور على منصة "X"، ولكن الداعية المصري ركز على القيام بمناسك الحج او العمرة بالنيابة أو بالوكالة هو أمر شرعي وفقا للسنة الإسلامية.
وأثار الفيديو الكثير من التعليقات الغاضبة والساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث سأله أحدهم عن عدد مرات العمرة التي يقوم بها الشخص، الذي ظهر في الفيديو، في اليوم الواحد، ونشر آخر صورة الداعية وكتب على لسانه "ليس لدي فكة لأرد باقي المبلغ، هل أرده بركعتين في المسجد الحرام".
MENAFN06092023000089011017ID1107020870
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