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إنقاذ امرأة وجنينها بعد توقف قلبها

9/6/2023 2:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن فريق طبي في منطقة نجران من إجراء تدخل جراحي عاجل، لإنقاذ حياة حامل في شهرها التاسع، توقف قلبها 3 دقائق في عملية جراحية، استمرت ساعتين، تم فيها توليدها، وتكللت بالنجاح.
وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة نجران أن فريق تخدير القلب في مركز الأمير سلطان للقلب ومستشفى الولادة والأطفال استقبل مريضة تعاني اعتلالا بعضلة القلب، كشفه الفحص السريري الذي بيَّن وجود تسارع شديد بنبضات القلب، مما أدى إلى توقف قلبها، ليقرر الفريق بشكل عاجل عمل تدخل بصدمات كهربائية، لإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة، مع الاستمرار في إعطائها الأدوية الداعمة الحياة. وبعد استقرار حالتها الصحية، نقلت المريضة إلى قسم العمليات، وتم إجراء عملية قيصرية آمنة لها، وضعت من خلالها مولودها حيًا، وبصحة جيدة، وتم نقله إلى وحدة حديثي الولادة. وأكد الفريق الطبي أن المريضة تلقت العلاج والمتابعة الطبية في قسم التنويم إلى حين مغادرتها ومولودها المستشفى بالسلامة.
وأشار الفريق إلى أن اعتلال عضلة القلب مع الحمل من الأمراض التي قد تؤدي إلى التوقف المفاجئ للقلب، ويمثل استغلال عامل الوقت فيه أهمية كبيرة، لإنقاذ حياة الأمهات والمواليد.
وقد استقبل مستشفى الولادة والأطفال خلال النصف الأول من العام الجاري 33591 حالة مرضية في أقسام العيادات الخارجية، و53422 حالة في أقسام الطوارئ. بينما بلغ عدد المواليد 3582 مولودا، وتم إجراء 1747 عملية جراحية، و7406 حالات لأقسام التنويم، وإجراء 360833 فحصا مخبريا، و24831 فحصا إشعاعيا.

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