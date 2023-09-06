إنقاذ امرأة وجنينها بعد توقف قلبها

إنقاذ امرأة وجنينها بعد توقف قلبها
التاريخ
9/6/2023 2:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن فريق طبي في منطقة نجران من إجراء تدخل جراحي عاجل، لإنقاذ حياة حامل في شهرها التاسع، توقف قلبها 3 دقائق في عملية جراحية، استمرت ساعتين، تم فيها توليدها، وتكللت بالنجاح.
وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة نجران أن فريق تخدير القلب في مركز الأمير سلطان للقلب ومستشفى الولادة والأطفال استقبل مريضة تعاني اعتلالا بعضلة القلب، كشفه الفحص السريري الذي بيَّن وجود تسارع شديد بنبضات القلب، مما أدى إلى توقف قلبها، ليقرر الفريق بشكل عاجل عمل تدخل بصدمات كهربائية، لإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة، مع الاستمرار في إعطائها الأدوية الداعمة الحياة. وبعد استقرار حالتها الصحية، نقلت المريضة إلى قسم العمليات، وتم إجراء عملية قيصرية آمنة لها، وضعت من خلالها مولودها حيًا، وبصحة جيدة، وتم نقله إلى وحدة حديثي الولادة. وأكد الفريق الطبي أن المريضة تلقت العلاج والمتابعة الطبية في قسم التنويم إلى حين مغادرتها ومولودها المستشفى بالسلامة.
وأشار الفريق إلى أن اعتلال عضلة القلب مع الحمل من الأمراض التي قد تؤدي إلى التوقف المفاجئ للقلب، ويمثل استغلال عامل الوقت فيه أهمية كبيرة، لإنقاذ حياة الأمهات والمواليد.
وقد استقبل مستشفى الولادة والأطفال خلال النصف الأول من العام الجاري 33591 حالة مرضية في أقسام العيادات الخارجية، و53422 حالة في أقسام الطوارئ. بينما بلغ عدد المواليد 3582 مولودا، وتم إجراء 1747 عملية جراحية، و7406 حالات لأقسام التنويم، وإجراء 360833 فحصا مخبريا، و24831 فحصا إشعاعيا.
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