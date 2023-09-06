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نقوش أعمارها 200 عام في الهفوف التاريخي

9/6/2023 2:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، معرض ((جص وخزف)) للمصمم الباحث في التراث العمراني حسين الجمعان في منزله بمدينة الجفر، الذي يضم قوالب وتصاميم مماثلة لنقوش جصية، وأقواس، وأعمدة تراثية لمبانٍ تراثية تتجاوز أعمار بعضها الـ200 عام في 3 أحياء رئيسية في وسط الهفوف التاريخي ((الكوت، والنعاثل، والرفعة))، بهدف إعادة إحيائها، وتوظيفها في المشروعات التراثية ((الجديدة))، وكذلك الاستفادة منها بعد تحويلها إلى الخشب والسيراميك والخامات الأسمنتية، مع الحفاظ على الهوية، والتركيز على الاحتفاظ بقياساتها ونسبها.

12 عامًا متواصلة
أكد الجمعان أن المعرض هو حصيلة جهود حثيثة، امتدت لـ12 عاما متواصلة، وخصصت في دراسة ومسح البيوت التراثية القديمة، حيث تميزت تلك المباني بالبناء التراثي الأصيل، والتجديد فيها ببعض البصمات وإضفاء اللمسات ((الأحسائية)) عليها تراثيًا، التي كانت العلامة البارزة في البناء بالأحساء قديمًا، وأبرزت الدراسة التعمق في النقوش ((أنواعها، وأشكالها، وطرق تنفيذها، ومواقعها)).

20 روشنة جصية
قال الجمعان: مشروع الدراسة اشتمل على إعادة إحياء 20 روشنة جصية بمقاسات متعددة، وتوظيف والاستفادة من التراث الخزف الأحسائي ((المتوافر في منطقة العقير)) في إنتاج ((فازات))، وأعمال خزفية باللون الأخضر وألوان أخرى، وإنتاج البلاط والسيراميك الأحسائي، منتقدًا تنفيذ البعض مباني تراثية بأخطاء في التفاصيل، ومبينًا أن هناك نقصًا ملحوظًا في المتخصصين بالمباني التراثية في المكاتب الهندسية، وهو السبب في الوقوع في الأخطاء. ودعا إلى ضرورة وضع كود بناء للعمارة التراثية، مطالبًا بالالتزام بالكود، ومستشهدًا في ذلك بالخطأ الفادح المتمثل في سماكة الجدار 20 سم، والصحيح في العمارة التراثية في المحافظة أنه لا تقل سماكة الجدار عن 40 سم، لضمان ظهور تفاصيل النقوش على الجدار.
وأبدى الجمعان استعداده لتزويد المكاتب الهندسية والجهات المعنية بالعمارة التراثية في الأحساء والمختصين بالتراث بالتصاميم الهندسية التفصيلية والدقيقة للعمارة، بهدف الحفاظ عليها، وتجنب طمسها، لافتًا إلى أن هناك أشبه بالفراغ والفجوة بين المهتمين والأكاديميات في هندسة المباني التراثية.

البلاط التراثي
أبان عضو الفريق التنفيذي للأحساء المبدعة، علي السلطان، أن بلاط الكاشي يعتبر أحد أهم الفنون الحرفية المستخدمة في العمارة منذ القدم لدى بعض الشعوب، وهو أحد أهم الرموز والعناصر لزينة القصور، ولا يتقنه إلا المهرة من الحرفيين المبدعين. ويعتبر الجمعان هو أول من أسقط الزخارف المحلية على البلاط الخزفي، فأنتج البلاط التراثي بهوية أحسائية مميزة، ولقد أجاد في اختيار أنواع الزخارف والنقوش الجصية، وأبدع في مزج الألوان المستوحاة من بيئة الأحساء الخضراء، حتى حصل للمرة الأولى على بلاط تراثي بهوية وطنية تنافسية، تبشر بعهد جديد في تصميم الديكور الداخلي منها والخارجي.

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