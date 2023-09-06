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3 مسارات لهاكاثون الصناعة 2023

9/6/2023 2:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) کشف صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن إحصائيات مرحلة التسجيل في النسخة الثانية من "هاكاثون الصناعة، والذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشابة من المبدعين والمبدعات لتقديم حلولهم الإبداعية والابتكارية للتحديات التي تواجه المصنعين الوطنيين.
وسجّل 5575 مُسجّلاً في النسخة الثانية من الهاكاثون الذي انطلق التسجيل فيه بدءًا من 13 إلى 31 أغسطس، حيث بلغ عدد أعضاء الفرق المُسجّلة 3892 عضوا، فيما وصل عدد قادة الفرق إلى 1683 قائدًا، شكّل عدد الذكور منهم 730 قائدًا، فيما جاء عدد الإناث 953 قائدة واستحوذت الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً على النسبة الأكبر من عدد القادة بـ 1110 أشخاص.
ويطرح "هاكاثون الصناعة 2023 تحديات المصنّعين الوطنيين عبر 3 مسارات، هي: التصميم والإنتاج، والاستدامة، حيث بلغ عدد المسجلين في مسار التصميم 2349 مسجلاً، والاستدامة 1776 مسجلاً، والإنتاج 1450 مسجلاً.
وتتضمن رحلة المشاركين في النسخة الثانية من "هاكاثون "الصناعة" أربع مراحل الأولى "التسجيل" والتي بدأت من 13 إلى 31 أغسطس، والثانية "الفرز من 1 إلى 4 سبتمبر والتي تحدد فيها الفرق التي ستتأهل إلى مرحلة المعسكر التدريبي، والثالثة "المعسكر التدريبي" الذي يشمل إقامة ورش عمل حضورية وجلسات إرشادية للمشاركين يومي 14 و 15 سبتمبر، ليختتم الهاكاثون بالمرحلة الرابعة التي تتضمن اختيار الفائزين والحفل الختامي يوم 16 سبتمبر.
الجدير بالذكر أن مجموع جوائز هاكاتون" الصناعة لعام 2023م، يبلغ أكثر من مليون ريال سعودي، توزّع على الفائزين والمشاركين، كما تقام النسخة الثانية من الهاكاثون بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بصفتها شريكاً للابتكار، وبنك الرياض بصفته شريكاً ماليا ، وشركة سبكيم بصفتها راعٍ بلاتيني.

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