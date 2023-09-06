3 مسارات لهاكاثون الصناعة 2023
التاريخ
9/6/2023 2:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) کشف صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن إحصائيات مرحلة التسجيل في النسخة الثانية من "هاكاثون الصناعة، والذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشابة من المبدعين والمبدعات لتقديم حلولهم الإبداعية والابتكارية للتحديات التي تواجه المصنعين الوطنيين.
وسجّل 5575 مُسجّلاً في النسخة الثانية من الهاكاثون الذي انطلق التسجيل فيه بدءًا من 13 إلى 31 أغسطس، حيث بلغ عدد أعضاء الفرق المُسجّلة 3892 عضوا، فيما وصل عدد قادة الفرق إلى 1683 قائدًا، شكّل عدد الذكور منهم 730 قائدًا، فيما جاء عدد الإناث 953 قائدة واستحوذت الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً على النسبة الأكبر من عدد القادة بـ 1110 أشخاص.
ويطرح "هاكاثون الصناعة 2023 تحديات المصنّعين الوطنيين عبر 3 مسارات، هي: التصميم والإنتاج، والاستدامة، حيث بلغ عدد المسجلين في مسار التصميم 2349 مسجلاً، والاستدامة 1776 مسجلاً، والإنتاج 1450 مسجلاً.
وتتضمن رحلة المشاركين في النسخة الثانية من "هاكاثون "الصناعة" أربع مراحل الأولى "التسجيل" والتي بدأت من 13 إلى 31 أغسطس، والثانية "الفرز من 1 إلى 4 سبتمبر والتي تحدد فيها الفرق التي ستتأهل إلى مرحلة المعسكر التدريبي، والثالثة "المعسكر التدريبي" الذي يشمل إقامة ورش عمل حضورية وجلسات إرشادية للمشاركين يومي 14 و 15 سبتمبر، ليختتم الهاكاثون بالمرحلة الرابعة التي تتضمن اختيار الفائزين والحفل الختامي يوم 16 سبتمبر.
الجدير بالذكر أن مجموع جوائز هاكاتون" الصناعة لعام 2023م، يبلغ أكثر من مليون ريال سعودي، توزّع على الفائزين والمشاركين، كما تقام النسخة الثانية من الهاكاثون بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بصفتها شريكاً للابتكار، وبنك الرياض بصفته شريكاً ماليا ، وشركة سبكيم بصفتها راعٍ بلاتيني.
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