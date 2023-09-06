وزير المالية يرحب بالتقرير الإيجابي لصندوق النقد الدولي

وزير المالية يرحب بالتقرير الإيجابي لصندوق النقد الدولي
التاريخ
9/6/2023 2:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) رحّب وزير المالية محمد الجدعان بإشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما نوّه بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة، إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر.
ولفت إلى أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي، مؤكداً نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي ساهمت في التعزيز من متانته وقوته، ومنوهاً بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة وحققت نموا اقتصاديا مستداما وشاملا.
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