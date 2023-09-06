4.5 تريليون ريال قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية بالمملكة
التاريخ
9/6/2023 2:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"يشير إلى تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية في المملكة، نحو 1.25 تريليون دولار (4.5 تريليون ريال سعودي)، فيما بلغت قيمة المشاريع المسندة 250 مليار دولار، وذلك منذ إعلان خطة التحول الوطنية عام 2016.
وأكد الشريك ورئيس رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، فيصل دوراني أن مشاريع التطوير العقاري في المملكة والتي تُعد الأضخم في العالم تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030. مضيفاً أن عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية.
كما يبلغ حجم مشاريع المكاتب المخطط لها نحو 6 ملايين متر مربع، حيث يأتي التوسع في بناء المكاتب على خلفية النقص الحاد في المعروض من المساحات المكتبية الفاخرة في مدن مثل الرياض، التي تزايد الطلب على المكاتب فيها عكس مراكز عالمية أخرى لا تزال تكافح للوصول إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.
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