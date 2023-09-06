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4.5 تريليون ريال قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية بالمملكة

9/6/2023 2:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"يشير إلى تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية في المملكة، نحو 1.25 تريليون دولار (4.5 تريليون ريال سعودي)، فيما بلغت قيمة المشاريع المسندة 250 مليار دولار، وذلك منذ إعلان خطة التحول الوطنية عام 2016.
وأكد الشريك ورئيس رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، فيصل دوراني أن مشاريع التطوير العقاري في المملكة والتي تُعد الأضخم في العالم تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030. مضيفاً أن عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية.
كما يبلغ حجم مشاريع المكاتب المخطط لها نحو 6 ملايين متر مربع، حيث يأتي التوسع في بناء المكاتب على خلفية النقص الحاد في المعروض من المساحات المكتبية الفاخرة في مدن مثل الرياض، التي تزايد الطلب على المكاتب فيها عكس مراكز عالمية أخرى لا تزال تكافح للوصول إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.

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