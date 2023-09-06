Wednesday, 06 September 2023 11:48 GMT

الاثنين المقبل.. جامعة الأميرة نورة تنظم يوم المهنة 2023

9/6/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تُنظِّم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، خلال الفترة من 11 حتى 13 سبتمبر الجاري، فعاليات يوم المهنة 2023، تحت شعار "طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني"، برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة.
وتهدف الفعالية ومعرض التوظيف والبرنامج المصاحب لها التي ستقام بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والأهلي، يمثلون عدة مجالات مختلفة منها قطاع المال، والأعمال، والتقنية، بالإضافة للقطاع الطبي، للتعريف باحتياجات سوق العمل، وإيجاد حلقة تواصل بين مقدمي الفرص الوظيفية والباحثين عنها من الجنسين، من خلال تقديم 22 جلسة علمية وإرشادية بشكل فردي أو مجموعات، بمشاركة 95 متحدثًا، و 9 ورش عمل وجلسات علمية، إضافة إلى 13 دورة تدريبية.
وستتناول ورش العمل، والجلسات، والمساحات الحوارية عددًا من المحاور المختلفة، منها: تأثير علم البيانات في العمل المؤسسي والتحول الرقمي، خطوات تأسيس العمل التجاري، التعريف بالشهادات الاحترافية ومهن المستقبل، فن الحصول على الوظيفة الأولى، والطريق نحو كادر بشري منافس عالميًا، ومهارات القيادة واتخاذ القرار، إلى جانب عرض مشاركات الجلسات الحوارية بعنوان كوادر من أجل الأثر والتميُّز والإبداع في المجالات العلمية ودورها نحو العالمية.
يذكر أنه يُعقد يوم المهنة سنويًا بتنظيم من مركز الدعم الطلابي والمهني، امتدادًا لجهود جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، للإسهام في تحقيق عدد من الركائز الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، لتمكين أبناء وبنات الوطن، لسوق العمل انطلاقًا من أحد أهداف الجامعة الإستراتيجية 2025 "كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني"، ويمكن التسجيل كزائر أو باحث عن فرصة وظيفية، عبر الرابط (اضغط هنا ).

MENAFN06092023000089011017ID1107020862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث