وبهذه المناسبة، رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة للمهرجان التي تؤكد حرصه - رعاه الله - على الدعم المستمر للقطاعالرياضي، واهتمامه برياضة الهجن العريقة بوصفها موروث أصيل يُجسد ثقافة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الرعاية تُعد خيرتتويج لجميع الرياضيين ومحبي هذه الرياضة في يوم الختام الكبير.

ويشهد اليوم الختامي (4) أشواط، تقام على مسافة 6 كيلو مترات، تشارك بها نخبة المطايا، كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة سيف وليالعهد للنقاط، التي تصل جوائزها إلى 1,750,000 ريال، توزع على ثلاثة فائزين.

وجرى تخصيص جوائز مالية في المهرجان، تفوق قيمتها الإجمالية 57 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواطالسباقات المتنوعة.

وحظيت النسخة الحالية من المهرجان، التي بدأت في الأول من أغسطس الماضي بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسساتالهجن الكبرى، حيث شهد السباق التمهيدي إقامة 350 شوطًا، من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول)، فيماانطلق السباق النهائي في الـ 28 من الشهر ذاته بـ 240 شوطاً، واستمر لمدة 11 يومًا، تضمن إقامة سباق (الماراثون) بعدد خمسة أشواط،وإقامة شوط الماراثون النسائي الدولي لأول مره في تاريخ المهرجان.

ويحقّق المهرجان عوائد اقتصادية كبرى، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة التي تدعم هذا الموروث، وتسهم في المحافظة علىقيمته وإرثه التاريخي الكبير، مما يعزز من العمق الحضاري للمملكة، إلى جانب تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربيةوالإسلامية.