نيابة عن ولي العهد..نائب أمير مكة يحضر الحفل الختامي لسباق ولي العهد للهجن غدا الخميس
التاريخ
9/6/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، يحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز يوم غدٍ الخميس، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الخامسة، الذي ينظمهالاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف التاريخي.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة للمهرجان التي تؤكد حرصه - رعاه الله - على الدعم المستمر للقطاعالرياضي، واهتمامه برياضة الهجن العريقة بوصفها موروث أصيل يُجسد ثقافة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الرعاية تُعد خيرتتويج لجميع الرياضيين ومحبي هذه الرياضة في يوم الختام الكبير.
ويشهد اليوم الختامي (4) أشواط، تقام على مسافة 6 كيلو مترات، تشارك بها نخبة المطايا، كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة سيف وليالعهد للنقاط، التي تصل جوائزها إلى 1,750,000 ريال، توزع على ثلاثة فائزين.
وجرى تخصيص جوائز مالية في المهرجان، تفوق قيمتها الإجمالية 57 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواطالسباقات المتنوعة.
وحظيت النسخة الحالية من المهرجان، التي بدأت في الأول من أغسطس الماضي بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسساتالهجن الكبرى، حيث شهد السباق التمهيدي إقامة 350 شوطًا، من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول)، فيماانطلق السباق النهائي في الـ 28 من الشهر ذاته بـ 240 شوطاً، واستمر لمدة 11 يومًا، تضمن إقامة سباق (الماراثون) بعدد خمسة أشواط،وإقامة شوط الماراثون النسائي الدولي لأول مره في تاريخ المهرجان.
ويحقّق المهرجان عوائد اقتصادية كبرى، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة التي تدعم هذا الموروث، وتسهم في المحافظة علىقيمته وإرثه التاريخي الكبير، مما يعزز من العمق الحضاري للمملكة، إلى جانب تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربيةوالإسلامية.
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