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كايزر أول ضحايا روشن

9/6/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مدرب الشباب، الهولندي مارسيل كايزر أول ضحايا دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أقالته إدارة ناديه بعد النتائج السلبية التي رافقت الليث خلال الجولات الماضية، وكلفت مدرب درجة الشباب بالنادي الأرجنتيني خوان براون بمهمة قيادة الليوث خلال الفترة المقبلة.

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