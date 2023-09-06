كايزر أول ضحايا روشن

كايزر أول ضحايا روشن
التاريخ
9/6/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مدرب الشباب، الهولندي مارسيل كايزر أول ضحايا دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أقالته إدارة ناديه بعد النتائج السلبية التي رافقت الليث خلال الجولات الماضية، وكلفت مدرب درجة الشباب بالنادي الأرجنتيني خوان براون بمهمة قيادة الليوث خلال الفترة المقبلة.
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