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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ

9/6/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ السيد جون كيري، وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية للعمل المناخي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات البيئة والحد من آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.

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