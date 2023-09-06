وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ
التاريخ
9/6/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ السيد جون كيري، وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية للعمل المناخي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات البيئة والحد من آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
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