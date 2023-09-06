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2023 قد يكون الأشد حرارة في التاريخ

9/6/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) رجّح مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي، أن يكون عام 2023 الأكثر حرارة في التاريخ، مشيراً إلى أن معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة سجل أعلى مستوى له، حتى الآن.
وقالت سامنثا بورجس، مساعدة مديرة المرصد "نظراً إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حراً".
وأضافت أن "الأدلة العلمية دامغة. وسنواصل رؤية المزيد من السجلات المناخية وظواهر الطقس المتطرفة الأكثر كثافة وتواتراً التي تؤثر على المجتمع والنظم البيئية، حتى نوقف انبعاث الغازات الدفيئة".
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إن "الانهيار المناخي قد بدأ".
وأضاف جوتيريش في بيان، أصدره تعليقاً على تقرير المرصد: "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري".
وأشار إلى أن "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".
وذكر المرصد، أن "موسم يونيو ويوليو وأغسطس 2023" الذي يتوافق مع الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي "كان الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 16.77 درجة مئوية".
وهذا يزيد بمقدار 0.66 درجة مئوية عن متوسط الفترة بين 1991 و2020 التي شهدت ارتفاعاً متوسطاً في درجات الحرارة العالمية، بسبب ظاهرة تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري. كما أنه أعلى بنحو 0.2 من المستوى القياسي السابق المسجل في 2019.
ولم يسلم من هذه الظواهر العنيفة، نصف الكرة الجنوبي، حيث حطم الكثير من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في منتصف الشتاء الجنوبي.
وفي أوروبا، كان شهر أغسطس أكثر رطوبة من المعتاد على أجزاء كبيرة من وسط القارة والدول الاسكندنافية ما أدى إلى فيضانات، بينما شهدت فرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال موجات جفاف أدت إلى حرائق غابات.
وأشار المرصد إلى تسجيل درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط في أستراليا والعديد من دول أميركا اللاتينية ومعظم القارة القطبية الجنوبية.
وفي الوقت نفسه، شهد المحيط العالمي، وهو (النظام المترابط للمياه المحيطية للأرض، والذي يتألف من الجزء الأكبر من الغلاف المائي)، أعلى درجة حرارة سطح يومية على الإطلاق، وشهد شهراً (أغسطس) أكثر دفئاً بشكل عام.
ومع بقاء 4 أشهر في عام 2023، يعد هذا العام حتى الآن ثاني أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق بشكل طفيف بعد عام 2016.
وأظهر تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تغير المناخ له تأثير ملموس على جودة الهواء وبالتالي على صحة الإنسان، لذا يتعين معالجة الأمرين معاً وليس بشكل منفصل.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس في بيان: "موجات الحر تؤدي إلى تدهور جودة الهواء، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات غير مباشرة على صحة الإنسان والنظم البيئية والزراعة، بل على حياتنا اليومية".
وأضاف: "لا يمكن التعامل مع تغير المناخ وجودة الهواء بشكل منفصل. يسيران جنباً إلى جنب ويتعين معالجتهما معاً لكسر هذه الحلقة الخبيثة".
وذكر التقرير أنه غالباً ما يتم التغاضي عن آثار التلوث الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة مع أنه ضار بالقدر نفسه.
وتضمنت الأمثلة المذكورة في التقرير منطقة شمال غرب الولايات المتحدة، حيث تسببت موجات الحر في حرائق غابات، إضافة إلى موجات حر مصحوبة بغبار الصحراء في أنحاء أوروبا.
وتسبب الأمران في تدهور جودة الهواء إلى مستويات خطيرة في عام 2022.
يأتي نشر هذه البيانات والتصريحات قبل نحو 3 أشهر من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" في دبي.
ويُفترض أن يعيد المؤتمر والذي يتوقع أن يشهد معركة حامية بشأن إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، البشرية مرة أخرى إلى مسار اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، وإذا أمكن عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.

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