منظمة الأرصاد العالمية: الأشهر الثلاثة الماضية الأكثر سخونة على الإطلاق
التاريخ
9/6/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق وفقًا لما أظهرته بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ والتي يقوم بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى.
ووفقًا للبيانات المسجلة، وصلت درجة حرارة سطح البحر حول العالم لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام.
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البروفيسور بيتّري تالاس إن نصف الكرة الأرضية الشمالي شهد صيفًا من الظواهر المتطرفة، حيث وقعت موجات حر متكررة نجمت عنها "حرائق غابات مدمرة، وأضرار صحية، وتعطيل الحياة اليومية، وإحداث خسائر دائمة في البيئة".
وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان صحفي، اليوم، يعد هذا العام - حتى شهر أغسطس - الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة قائلًا إن "كوكبنا عانى للتو من موسم من الغليان. إنه الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق. ودعا قادة العالم إلى زيادة جهودهم من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ قائلًا "لا يزال بإمكاننا تجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية - وليس لدينا لحظة لنضيعها".
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