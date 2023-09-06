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منظمة الأرصاد العالمية: الأشهر الثلاثة الماضية الأكثر سخونة على الإطلاق

9/6/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق وفقًا لما أظهرته بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ والتي يقوم بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى.
ووفقًا للبيانات المسجلة، وصلت درجة حرارة سطح البحر حول العالم لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام.
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البروفيسور بيتّري تالاس إن نصف الكرة الأرضية الشمالي شهد صيفًا من الظواهر المتطرفة، حيث وقعت موجات حر متكررة نجمت عنها "حرائق غابات مدمرة، وأضرار صحية، وتعطيل الحياة اليومية، وإحداث خسائر دائمة في البيئة".
وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان صحفي، اليوم، يعد هذا العام - حتى شهر أغسطس - الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة قائلًا إن "كوكبنا عانى للتو من موسم من الغليان. إنه الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق. ودعا قادة العالم إلى زيادة جهودهم من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ قائلًا "لا يزال بإمكاننا تجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية - وليس لدينا لحظة لنضيعها".

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