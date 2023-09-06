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إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة مؤقتاً

9/6/2023 2:18:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة ما بين شارع قريش جنوباً وشارع عمر عبدالجبار شمالاً "مؤقتاً".
وأوضحت الأمانة، أن إغلاق الطريق وعمل التحويلات المرورية المؤقتة سيكون ابتداءً من غد الساعة الثالثة صباحاً، وحتى الجمعة القادمة الساعة الـ 11 صباحاً، وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.
وأوصت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش للمتجهين شمالاً، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار للمتجهين جنوباً، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.

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