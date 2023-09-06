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5 مخالفين اصطادوا دون ترخيص

9/6/2023 2:18:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم بندقية هوائية، و(59) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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