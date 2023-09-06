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30 مليون كيلو مخلفات بيئية

9/6/2023 2:18:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أزالت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، أكثر من 30 مليون كيلوجرام من المخلفات البيئية بأنواعها المختلفة خلال العامين الماضيين، ويتوافق ذلك مع أدوارها الرئيسة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة التوازن البيئي والتنوع الحيوي، عبر رفع المخلفات من التربة والعمل على إعادة تدويرها.
وشملت المخلفات التي تم رفعها من المحمية، أكثر من 23 مليون كيلوجرام من المخلفات العامة، و5.431.455 كجم من البلاستيك، و792.757 كجم من المطاط، و104.478 كجم من الخشب، و77.972 كجم من الحديد، حيث تسهم إزالة المخلفات في تحقيق المستهدفات البيئية لرؤية السعودية 2030، ومستهدفات مبادرة ((السعودية الخضراء))، التي أطلقها سمو ولي العهد في مارس 2021م.
ونجحت الهيئة في رفع المخلفات وإزالتها من المحمية، من خلال تدشينها لحملات النظافة الشاملة عبر مبادرة ((لتتنفس))، والتي نفذتها بالمشاركة مع أفراد المجتمع المحلي والجمعيات والروابط البيئية والفرق التطوعية.
وأسهمت حملات النظافة في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية، ورفع التلوث عن التربة، وحماية الكائنات الفطرية من أضرار المخلفات، واستعادة كل من المشهد الجمالي للثروات الطبيعية، والتنوع الحيوي في المناطق الطبيعية، إضافة إلى زيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، وهو ما يُعزز من دورها الرائد في تحقيق الاستدامة البيئية لجيل اليوم والأجيال المُستقبلية.

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