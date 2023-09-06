4 آلاف مخالفة للمباني بجدة

4 آلاف مخالفة للمباني بجدة
التاريخ
9/6/2023 2:18:59 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت أمانة محافظة جدة خلال شهر أغسطس الماضي 3.933 مخالفة للمباني في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
وبينت الأمانة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وكذلك إلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.
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