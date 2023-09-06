Wednesday, 06 September 2023 11:47 GMT

جهود سعودية روسية لاستقرار أسواق الطاقة

9/6/2023 2:18:58 PM
(MENAFN- Al Watan) جرى اتصال هاتفي اليوم، بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول " بريكس "، كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمي.

MENAFN06092023000089011017ID1107020850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث