جهود سعودية روسية لاستقرار أسواق الطاقة

جهود سعودية روسية لاستقرار أسواق الطاقة
التاريخ
9/6/2023 2:18:58 PM
(MENAFN- Al Watan) جرى اتصال هاتفي اليوم، بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول " بريكس "، كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمي.
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