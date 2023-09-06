الصين تدرس طرح المزيد من السياسات الداعمة للقطاع الصناعى

وأشار مسئول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية“تاو تشينج” إلى ضرورة تعزيز التحول والتكيف الهيكلي للاقتصاد الصناعي وتعزيز قوته الدافعة الداخلية ودفع تنميته عالية الجودة إلى الأمام، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم الأربعاء.

وقال تاو إن الوزارة ستنسق مع الإدارات الأخرى لخلق تآزر في السياسات وتحسين آلية الاتصال مع شركات التصنيع وتعظيم فعالية السياسات.

إلى ذلك، شهد إنتاج السيارات ومبيعاتها في الصين نموا مطردا بلغ 7.4% و7.9% على أساس سنوي، على التوالي، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وقال مسؤول في وزارة التجارة وتكنولوجيا المعلومات الصينية“وانج وي مينج”، إن الصين تسعى جاهدة لزيادة مبيعاتها السنوية من السيارات بنسبة 3% لتصل إلى 27 مليون وحدة في عام 2023، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات وخلق تآزر في السياسات لتحقيق الاستقرار والتوسع في استهلاك مركبات الطاقة الجديدة ومركبات البنزين.

وأضاف أن تحديات النمو لا تزال قائمة في صناعة السيارات مع تنامي عدم اليقين العالمي واستمرار الضغط الثلاثي لانكماش الطلب المحلي وصدمات العرض وضعف التوقعات، موضحا أن تحقيق الاستقرار في نمو الصناعة يعد مهمة شاقة.

وكشفت السلطات الصناعية الصينية، يوم السبت الماضي، عن خطة للحفاظ على نمو مستقر لصناعة الآلات في البلاد خلال فترة 2023-2024، حيث تركز الخطة بشكل أساسي على 11 قطاعا بما في ذلك أدوات الآلات والآلات الزراعية وآلات البناء.

وتتوقع الصين أن تصل الإيرادات التشغيلية لصناعة السيارات إلى 8.1 تريليون يوان (حوالي 1.13 تريليون دولار) بحلول عام 2024، وفقا للخطة.

وذكرت الخطة أنه سيتم بذل الجهود لتوسيع الطلب وتعزيز التحول الذكي للتصنيع وتحسين جودة العرض وجعل تنفيذ السياسات أكثر استهدافا.

أ. ش. أ