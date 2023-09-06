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ارتفاع مدخرات تونس من النقد الأجنبى بنسبة 10% منذ بداية العام

9/6/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع حجم مدخرات تونس من النقد الأجنبي بنسبة 10% منذ بداية العام وحتى أمس الثلاثاء (ما يعادل 117 يوم توريد) ليصل إجماليه إلى 26.5 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار أمريكي).

وأوضح البنك المركزي التونسي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن مدخرات البلاد من النقد الأجنبي كانت قد سجلت 24.2 مليار دينار (ما يعادل 114 يوم توريد) خلال نفس الفترة من عام 2022.

وزادت خدمة الدين 8.7% بنسبة 8.7% لتصل إلى مستوى 6.3 مليار دينار مقابل 5.8 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، أعلن البنك المركزي التونسي تحسّن العائدات السياحية بنسبة 47 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتسجل 5.1 مليار دينار مقابل 3.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أ. ش. أ

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