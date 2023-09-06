ارتفاع مدخرات تونس من النقد الأجنبى بنسبة 10% منذ بداية العام
التاريخ
9/6/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفع حجم مدخرات تونس من النقد الأجنبي بنسبة 10% منذ بداية العام وحتى أمس الثلاثاء (ما يعادل 117 يوم توريد) ليصل إجماليه إلى 26.5 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار أمريكي).
وأوضح البنك المركزي التونسي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن مدخرات البلاد من النقد الأجنبي كانت قد سجلت 24.2 مليار دينار (ما يعادل 114 يوم توريد) خلال نفس الفترة من عام 2022.
وزادت خدمة الدين 8.7% بنسبة 8.7% لتصل إلى مستوى 6.3 مليار دينار مقابل 5.8 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن جهة أخرى، أعلن البنك المركزي التونسي تحسّن العائدات السياحية بنسبة 47 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتسجل 5.1 مليار دينار مقابل 3.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أ. ش. أ
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