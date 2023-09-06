وأوضح البنك المركزي التونسي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن مدخرات البلاد من النقد الأجنبي كانت قد سجلت 24.2 مليار دينار (ما يعادل 114 يوم توريد) خلال نفس الفترة من عام 2022.

وزادت خدمة الدين 8.7% بنسبة 8.7% لتصل إلى مستوى 6.3 مليار دينار مقابل 5.8 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، أعلن البنك المركزي التونسي تحسّن العائدات السياحية بنسبة 47 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتسجل 5.1 مليار دينار مقابل 3.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أ. ش. أ