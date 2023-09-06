بنك كندا المركزى يبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 5%

لكن البنك المركزي قال – في بيان مصاحب للإعلان – إنه“مستعد لزيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر” لأنه“لا يزال يشعر بالقلق إزاء استمرار الضغوط التضخمية الأساسية”.

وحذر بنك كندا من أنه يتوقع أن يكون التضخم“أعلى على المدى القريب” بفضل ارتفاع أسعار البنزين قبل أن يتراجع مرة أخرى. وقال البنك إن الضغوط التضخمية لا تزال“واسعة النطاق”. وكان قرار اليوم الأربعاء متوقعا على نطاق واسع بين الاقتصاديين حيث أظهر الاقتصاد الكندي علامات تباطؤ أكثر حدة مما توقعه البنك المركزي في البداية.

ويحدد سعر الفائدة الخاص ببنك كندا تكلفة الاقتراض للمقرضين الكنديين ويبلغ الأسعار التي يدفعها المستهلكون على الديون مثل الرهون العقارية.

وحاولت حملة رفع أسعار الفائدة السريعة منذ مارس 2022 تهدئة الاقتصاد وتثبيط الإنفاق في محاولة لكبح جماح التضخم المتفشي – وهي قضية تتقاسمها العديد من البنوك المركزية حول العالم.

ويمثل توقف بنك كندا المؤقت المرة الثالثة التي يترك فيها سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هذا العام ويأتي في أعقاب زيادتين متتاليتين بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو ويوليو.

وارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3.3% في يوليو من 2.8% في الشهر السابق، لكن بعض الاقتصاديين أشاروا إلى علامات التقدم في مقاييس“التضخم الأساسي” المفضلة لدى البنك باعتبارها مؤشرات على استمرار تراجع ضغوط الأسعار.

وذكر بنك كندا المركزي في توقعاته المحدثة في يوليو إنه يتوقع الآن أن يصل التضخم إلى هدف 2 في المائة بحلول منتصف عام 2025.

أ. ش. أ