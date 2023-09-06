“النقد الدولى”: تراجع إنتاج النفط فى أنجولا يمثل تحديًا للإصلاح الاقتصادى
التاريخ
9/6/2023 2:18:44 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشاته وتقييمه لإمكانات الاقتصاد الانجولي وقدرته على سداد الديون في أعقاب منحه تمويل.
ونوه صندوق النقد – في بيان – بالإصلاحات الاقتصادية في أنجولا، لكنه أشار إلى انخفاض إنتاج النفط؛ مما أدى إلى تحديات كبيرة في الاقتصاد تمثلت في انخفاض الصادرات وعائدات النفط؛ ما أدى إلى ضعف في القطاعين المالي والخارجي، وانخفاض كبير في سعر الصرف وارتفع التضخم في يونيو الماضي إلى 11.3%.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 0.9% العام الجاري بسبب ضعف إنتاج النفط قبل أن يستقر عند حوالي 3.4% على المدى المتوسط، على وقع أجندة الإصلاح الاقتصادي، كما تسود توقعات بارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المتعلقة بإصلاح دعم الوقود.
أ. ش. أ
MENAFN06092023000202011048ID1107020846
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