Wednesday, 06 September 2023 11:46 GMT

“النقد الدولى”: تراجع إنتاج النفط فى أنجولا يمثل تحديًا للإصلاح الاقتصادى

9/6/2023 2:18:44 PM
(MENAFN- Al-BoNews) اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشاته وتقييمه لإمكانات الاقتصاد الانجولي وقدرته على سداد الديون في أعقاب منحه تمويل.

ونوه صندوق النقد – في بيان – بالإصلاحات الاقتصادية في أنجولا، لكنه أشار إلى انخفاض إنتاج النفط؛ مما أدى إلى تحديات كبيرة في الاقتصاد تمثلت في انخفاض الصادرات وعائدات النفط؛ ما أدى إلى ضعف في القطاعين المالي والخارجي، وانخفاض كبير في سعر الصرف وارتفع التضخم في يونيو الماضي إلى 11.3%.

وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 0.9% العام الجاري بسبب ضعف إنتاج النفط قبل أن يستقر عند حوالي 3.4% على المدى المتوسط، على وقع أجندة الإصلاح الاقتصادي، كما تسود توقعات بارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المتعلقة بإصلاح دعم الوقود.

أ. ش. أ

MENAFN06092023000202011048ID1107020846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث