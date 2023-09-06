ونوه صندوق النقد – في بيان – بالإصلاحات الاقتصادية في أنجولا، لكنه أشار إلى انخفاض إنتاج النفط؛ مما أدى إلى تحديات كبيرة في الاقتصاد تمثلت في انخفاض الصادرات وعائدات النفط؛ ما أدى إلى ضعف في القطاعين المالي والخارجي، وانخفاض كبير في سعر الصرف وارتفع التضخم في يونيو الماضي إلى 11.3%.

وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 0.9% العام الجاري بسبب ضعف إنتاج النفط قبل أن يستقر عند حوالي 3.4% على المدى المتوسط، على وقع أجندة الإصلاح الاقتصادي، كما تسود توقعات بارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المتعلقة بإصلاح دعم الوقود.

أ. ش. أ